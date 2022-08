Roumanie : les librairies Cărturești investissent dans le livre audio

Le marché du livre audio a profité d’une forte croissance dans le monde ces dernières années. Pour autant, les audiobook numériques enregistrés en roumain n’ont vu le jour qu’en 2021, avec le lancement de la plateforme AudioTribe.ro en août de l’année dernière. Elle était alors baptisée Echo Audiobooks.

En s’associant aux éditeurs leaders sur le marché, AudioTribe a vendu plus de 25.000 livres audio depuis son lancement et a enrichi son catalogue, qui compte désormais plus de 15.000 livres audio en roumain et en anglais précise le site Start-up.ro.

« Nous pensons qu’AudioTribe poursuit ses attentes, ajoutant un développement nécessaire à l’écosystème du marché du livre roumain. Dans le rythme rapide de nos vies, pouvoir continuer ou déplacer des lectures dans de nouveaux contextes change la donne pour le lecteur », explique Șerban Radu, cofondateur de Cărturești.

Et de poursuivre : « Pouvoir écouter un livre en se déplaçant en cuisinant ou en faisant du jogging dans le parc signifie parfois doubler, voire tripler le nombre de livres lus en un mois. Et cela profite d’abord aux lecteurs, mais aussi aux auteurs, aux éditeurs et, en général, à l’ensemble du marché du livre. Plus nous amenons de gens autour de livres — imprimés ou audio — plus nous nous rapprochons de notre mission de transformer la Roumanie par la lecture. »

Dans une période où le prix du papier et de l’imprimer ne cesse d’augmenter, en particulier ces derniers mois, les éditeurs voient l’investissement dans l’audio comme un signe du virage stratégique du marché. L’apport de la chaîne de librairies apportera des best-sellers au catalogue exclusif d’AudioTribe, tout en permettant à l'acteur historique — le premier point de vente a ouvert en 2000 — d'investir dans une nouvelle piste de développement.

Radu Nicolau, cofondateur d’AudioTribe, a déclaré : « Notre priorité est de nous concentrer sur l’achat de titres premium et de proposer les meilleurs livres audio. Nous prévoyons de doubler le catalogue en roumain, notamment grâce à notre propre production, et nous allons faire passer le catalogue en anglais de 15.000 à 60.000 titres. L’investissement de notre partenaire stratégique, Cărtureşti, confirme que nous sommes sur la bonne voie, et leur soutien nous aide à gérer ensemble la plus grande bibliothèque de livres audio de Roumanie. »

Les plans de développement de la startup comprennent également des investissements dans de nouveaux studios — les 4 studios détenus sont déjà trop peu nombreux pour le rythme accéléré des enregistrements —, la lecture chapitre par chapitre de livres audio et l’élargissement du catalogue en introduisant des podcasts sur la plateforme. De plus, l’accent sera davantage mis sur des fonctionnalités inédites au sein de l’application.

Crédits photo : illustration - Holger Prothmann / Unsplash