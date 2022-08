Auvril, la première plateforme grecque de livres audio

En 2020, les confinements liés au coronavirus ont privé de nombreuses personnes seules ou nécessairement isolées du son d’une autre voix humaine. C’est à cette période que le livre audio a vu ses ventes augmenter en Grèce. Alors âgé de 20 ans, Alexis Tzambris, étudiant en économie à l’université de Macédoine, a donné corps à une idée née peu après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires. Il crée alors la première plateforme de livre audio en langue grecque, intitulée Auvril.

« Après avoir terminé mes études secondaires, j’ai travaillé un temps dans l’entreprise de mon père, dans le domaine des services d’hygiène. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que je voulais faire quelque chose par moi-même », confie-t-il à l’APE-MPE, agence de presse locale.

« L’homme qui est aujourd’hui le conseiller d’affaire d’Auvril m’a alors dit : “Si tu veux monter une entreprise à toi, lis d’abord des livres sur l’entrepreneuriat.” Mais il m’a fallu un mois pour terminer un livre de 300 pages. J’ai alors cherché un autre moyen et j’ai découvert des livres audio en anglais. J’en ai écouté trois ou quatre par semaine et j’ai vite réalisé qu’il n’existait rien de semblable dans la langue grecque », poursuit-il.

Apprendre autrement

« Alors, j’ai pensé que je pouvais apporter ma pierre à l’édifice pour une autre éducation. Cela a été motivé par un de mes pairs qui, parce qu’il avait des difficultés à lire de manière traditionnelle, pensait qu’il ne pouvait pas étudier à l’université. Cela me paraissait injuste que, parce qu’on n’a pas trouvé un moyen différent d’enseigner, cela prédestine une personne à une vie en deçà de ses réelles capacités », développe l’étudiant.

C’est dans ces circonstances et suite à ces réflexions que le 22 juillet 2020, la plateforme Auvril voit le jour. Elle a débuté avec des livres pédagogiques pour le lycée et s’est depuis élargie à une gamme beaucoup plus variée de titres de non-fiction traitant de sujets comme l’économie, le marketing, le développement personnel ou encore la spiritualité. On y retrouve également des résumés des livres pour les besoins d’apprentissage rapide.

Si des professionnels du milieu comme des acteurs ou des journalistes prêtent leurs voix aux quelque 200 ouvrages disponibles sur la bibliothèque, 300 conteurs amateurs sont aussi de la partie. Ces derniers ont été sélectionnés grâce à un jeu-questionnaire et une démonstration vocale de cinq minutes. Les enregistrements ont lieu dans les deux studios de la plateforme à Thessalonique et Kozani, mais également chez un partenaire, à Athènes.

Un marché féminin

« Par rapport à d’autres pays, la Grèce a des déplacements domicile-travail très limités. Tandis qu’à l’étranger, les livres audio ont gagné en popularité car de nombreuses personnes les écoutent sur le chemin depuis et vers le travail », analyse le jeune étudiant.

« À partir de 2020-2021, l’utilisation des livres audio a commencé à augmenter en Grèce, aujourd’hui les auditeurs les écoutent en faisant de l’exercice ou en conduisant, mais aussi quand ils cuisinent ou boivent un café. Pour certains, c’est même devenu une habitude quotidienne et non pas une manière de meubler des heures perdues. »

Il décrypte : « Le public est principalement composé de personnes entre 35 et 55 ans, et récemment, pendant et suite à la pandémie, de personnes plus jeunes, entre 25 et 35 ans. En Grèce, ce sont majoritairement des femmes (60 % des auditeurs) alors que dans le monde le ratio est de 50-50 pour les deux sexes. La plupart d’entre eux sont diplômés de l’enseignement supérieur, ont un emploi et souhaitent en apprendre plus sur ce dernier et/ou se perfectionner. »

« De plus, environ deux utilisateurs de la plateforme sur dix sont malvoyants. Il existe des organisations pour les malvoyants qui ont de grandes bibliothèques de livres audio, mais celles-ci ne sont pas mises à jour souvent, donc il n’y a pas beaucoup de nouveaux titres », conclut-il.

La pandémie a eu un effet très positif sur la demande de livres audio et en particulier lors du premier confinement. Les gens, fatigués de passer trop de temps sur les écrans, mais prenant également la décision d’investir dans leur éducation et leur développement personnel, se sont tournés vers l’audio.

En conséquence, explique Alexis, il a constaté une augmentation de 50 % du chiffre d’affaires d’Auvril entre décembre 2020 et février 2021. Le second confinement n’aura pas eu de résultat aussi probant : pour autant, la plateforme propose désormais un service d’abonnement. Deux semaines après sa mise en place, ce dernier aura attiré 250 abonnés annuels et 50 abonnés mensuels sur les quelque 2000 utilisateurs.

Crédits photo : Distingué CiDDiQi / Unsplash