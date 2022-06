Les mondes de Zulma ouvrent leurs portes à Veules-les-Roses

En 2020, au sortir du confinement, les éditions Zulma s’offraient une librairie éphémère chez un pépiniériste pour accueillir ses lecteurs le temps d’un été. L’année suivante, forte de cette première expérience, elle réitère l’aventure. « C’étaient des moments très joyeux, et c’était assez exceptionnel d’aller chercher nos lecteurs là où ils sont. » nous explique Laure Leroy, directrice de Zulma éditions.

« La librairie est une excellente promotion pour la maison et un grand plaisir de faire découvrir au plus grand nombre le catalogue de chez Zulma. » Mais comme son nom l’indique, une librairie éphémère ne dure qu’un temps et chaque fois la belle entrevue entre lecteurs et maison d’édition prenait fin. « Puis, nous avons convaincu la mairie de Veules les roses de nous accueillir à l’année. » ajoute-t-elle.

« Nous avions l’envie d’une vraie librairie, avec un fonds composé de choix très personnels et singuliers à l’image de notre catalogue. » Ainsi pour la bande dessinée et les albums de jeunesse, que Zulma ne couvre pas, sont privilégiés les littératures du monde ainsi que les sujets sur l’écologie et la nature. Cela permet de proposer un échantillon plus vaste à la fois riche et restreint, le fonds se composant de 2000 à 2500 références d’une sélection minutieuse.

« La lecture est un plaisir que l’on peut aussi découvrir au milieu de toute sorte d’objets » nous explique Laure Leroy lorsqu’on la questionne sur ce concept-store associé avec la librairie : une sélection changeante d’objets du monde qui s’inscrivent eux aussi dans la continuité des collections. « Ouvrir cette librairie c’est aussi un moyen d’offrir un contexte riche et singulier comme un écrin pour ce plaisir. »

« Cette librairie, c’est clairement un moyen de continuer à aller vers nos lecteurs comme nous l’avions expérimenté avec nos deux librairies éphémères, mais pas seulement. Avoir un lieu à l’année, cela signifie aussi pouvoir créer un espace d’animation et de rencontre. » Mais la maison n’abandonne pas ses projets de librairies éphémères pour autant, bien au contraire. « Nous prévoyons d’en ouvrir deux autres cette année. L’une à Avalon en association avec la librairie l’Autre monde et l’autre à Saint-Pol-de-Léon en Bretagne avec l’établissement Livres in Room. »

« Et puis, cette année marque les 30 ans de Zulma éditions, c’est une manière d’inaugurer une nouvelle période pour la maison et de se rapprocher encore plus de la librairie en général. » Ainsi naquit le partenariat entre la société et Laure Schaufelberger, directrice de ce nouveau lieu.

Ayant ouvert ses portes le premier juin, la librairie de Veules les Roses propose ainsi un catalogue en accord avec celui de chez Zulma : une invitation au voyage et à la littérature ayant à coeur la défense de voix singulières, souhaitant mettre en avant un regard porté sur la diversité du monde, mais aussi et surtout privilégier les littératures du monde entier.

« Nous avons déjà des retours très enthousiastes de la part des lecteurs. Cette journée d’ouverture était un très beau moment plein de belles rencontres. C’était l’occasion de faire entrer du monde dans une librairie et de montrer la littérature sous un autre jour, un jour joyeux et éclectique, » conclut Laure Leroy.

Crédits photo : Facebook