François Gibault ou le “supra-sens” des mots – dites 33

Sa méthode part souvent du ou des sens des mots, avant d'évoquer leurs comportements en fonction du contexte dans lesquels ils servent. Le but : en révéler leur « supra-sens », et tenter parfois d’atteindre à une vérité pure et simple, qui comme le disait Oscar Wilde « est est très rarement pure et jamais simple. »

Beaucoup de citations de ses auteurs préférés également : Céline, Patrick Besson, Apollinaire, Paul Morand, Alphonse Allais, de lui-même parfois, ou encore de figures comme le peintre Dubuffet ou Clémenceau. « Tous les hommes ont dans la tête un dictionnaire personnel fait de mensonges et de vérités, de citations découvertes ou inventées et de petites vulgarités qui constituent la vertu principale de beaucoup d’ouvrages. »

En voici un petit échantillon, fait de définitions souvent courtes, classé par ordre alphabétique, qui pourra donner envie à certains de découvrir les termes éclairés par François Gibault :

Abcès : Il faut les crever pour éviter d’en crever.

Adjectif : « La crainte de l’adjectif est le commencement du style. » (Paul Claudel)

Américaines : « Bloc compact intérieurement fait de haines mortelles, mais au dehors inaltérable que forment en chaque pays les dames de la colonie américaine. » (Morand, La nuit de Putney)

Argile : Ancêtre probable de l’homme.

Attaché au parquet : Magistrat dont le titre est le plus comique de la magistrature française.

Bide : Brioche incomestible.

Caricature : Miroir déformant qui dit la vérité.

Certitude : Il suffit de croire aux choses pour qu’elles existent.

Changer : La fin de la jeunesse, c’est quand on cesse de changer d’idée.

Chauve : « Le vent qui décoiffe laisse le chauve de marbre. » (Un cheval, une alouette, la Table Ronde, 2000)

Chemin : Tous les chemins mènent nulle part.

Civilisation : « Le premier homme qui a lancé une insulte plutôt qu’une pierre est l’inventeur de la civilisation. » (Sigmund Freud)

Conformisme : Epidémie galopante contre laquelle il n’existe aucun vaccin.

Débagouler : Vomir en parole.

Décadence : Un pays qui multiplie les musées est forcément en décadence.

Désirer : « Où trouver la force de désirer ce que l’on a. » (Raphaël Enthoven, Le Temps gagné)

Ecrivain(s) : (...) Petites vies, petites oeuvres.

Fatalité : Ce que l’on croit faire volontairement.

Flou : J’ai toujours aimé le flou, cousin du doute, plus proche de la vérité que l’affirmatif, le définitif, le catégorique.

Laid : Quand une œuvre contemporaine n’est pas laide, c’est déjà pas mal.

Monstre : « Aux yeux des monstres, le normal est monstrueux. » John Steinbeck, A l’est d’Eden.

Organe : Ne jamais oublier que la fonction crée l’organe. (Charles Darwin)

Personne : Veut dire à la fois quelqu’un et personne.

Poème : Un poème, ça doit sonner comme les cloches.

Reconnaissance : « Les hommes ne s’attachent pas à vous en raison des services que nous leur rendons, mais en raison des services qu’ils nous rendent. » (Eugène Labiche, Monsieur Perrichon)

Regard : « On ne voit que ce qu'on regarde et on ne regarde que ce qu’on a déjà dans l’esprit … » (Céline, Nord)

Régime : Il y en a de plusieurs sortes, les régimes alimentaires, les régimes de bananes et les politiques. La moins mauvaise de ces derniers est certainement la démocratie, mais elle est difficile à installer du jour au lendemain dans les pays qui ont connu des régimes autoritaires et parfois pendant plusieurs siècles. Il faut souvent plusieurs révolutions suivies de coups d’Etat pour permettre à la démocratie de s’installer durablement. L’histoire de la France en est une parfaite illustration, ce qui n’interdit pas à cette nation de donner des leçons de morale à la terre entière.

Révolution culturelle : La moins culturelle de toutes les révolutions.

Rien : « Tout peut arriver dans la vie et surtout rien. » (Michel Houellebecq)

Sacrifice : « Ce qu’on sacrifie enrichit toujours ce qu’on a choisi. » (Julien Green, Journal, 15 mai 1934)

Sanglots : « Les chants désespérés sont les chants les plus beaux. J’en connais d’immortels qui sont de purs sanglots. » J’ai longtemps attribué ces deux très beaux alexandrins à Hugo, mais ils sont de Musset.

Sorcier : En Afrique, on croit peut-être trop à la sorcellerie, pas assez en Europe. Le déesse Raison est bien en peine d’expliquer beaucoup de choses, transmissions de pensées, rêves prémonitoires, lignes de la main, hasards inouïs, envoûtements, hypnose, sans oublier l'amour évidemment, et la vie elle-même.

Souvenir : Quand on n’en a pas, il faut s’en inventer.

Crédits : Alexandre Moatti (CC BY-SA 4.0)