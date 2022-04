Logistique : Medios, solution technique pour diffuseurs et distributeurs

À l’origine, se mettent autour de la table l’éditeur de logiciel Divalto, plusieurs diffuseurs (Pollen, Belles Lettres Diffusion) ainsi qu’un consultant externe. À eux trois, ils conçoivent avec RBI, société d’informatique rennaise, un cahier des charges strict : répondre aux impératifs très spécifiques de l’industrie du livre, aux multiples métiers. Or, parvenir au plus petit dénominateur commun, dans un souci de cohérence, impliquait d’aboutir à une solution technologique complète.

De là, Medios. En la matière, RBI avait déjà une expérience avec un premier outil d’ERP [Enterprise Resource Planning, ou en français, progiciel de gestion intégré, PGI] conçu pour Cap Diffusion, diffuseur et distributeur. Elle y a notamment implémenté de premières briques dédiées à la gestion d’entrepôt.

Dans l’évolution de cette solution, d’autres briques s’imposaient. « Medios a pour vocation de couvrir l’ensemble des besoins de la chaîne du livre, de la promotion d’un ouvrage en passant par son impression, les commandes, les stocks entrants puis sortants, les éventuels retours ou destructions, etc. », indique RBI. Actuellement en phase beta, il dispose déjà des fonctionnalités suivantes :

Gestion commerciale : bases de données clients, contacts, collaborateurs... ; référentiel « article » avec récupération automatique de données ONYX/DILICOM [poids, taille, code barre...] ;

Gestion de contrats : choix de contrats spécifiques et cadrés entre éditeur et diffuseur, éditeur et distributeur, distributeur et libraire, etc. ;

Gestion de la tarification : la rémunération de l’ensemble des acteurs de la chaîne est paramétrée sur Medios ;

Gestion logistique : gestion des stocks et des flux [entrées, picking, préparation de commandes, bons de livraison, étiquetage, sorties...].

Et, d’ores et déjà, l’outil est en mesure de supporter de plus lourdes charges, pour s’adapter aux besoins de diffuseurs/distributeurs plus importants. Pour Benoît Vaillant, de Pollen, Medios permettra d’améliorer le tracking des colis, d’une part. Il sera possible d’envoyer « des fichiers aux transporteurs, de créer des codes barre, ce qui ne paraît rien, mais est en réalité d’une subtilité folle ».

De même, il anticipe la prochaine étape, « faire du picking avec un lecteur de code-barre au poignet ».