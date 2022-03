The Shining : une édition imprimée du manuscrit de Jack Torrance

Adaptation du livre éponyme de Stephen King, The Shining fait encore parler de lui : film culte s'il en est, l'horreur manifeste des couloirs de l'hôtel Overlook lui a donné un héritage culturel considérable. Malgré de nombreuses différences entre le roman et le film — visions, fin du film, armes... – les deux sont aujourd'hui considérés comme des monuments dans les cultures littéraire et cinématographique.

Epiphany Editions, maison tirée du magazine littéraire Epiphany, se consacre notamment à la publication de livres « en tant qu'objets d'art traditionnels ». Alliés à la maison Rough Trade Books, ils ont lancé récemment une campagne de financement pour un projet original, The Shining : a visual and cultural haunting.

L'objectif : proposer aux fans et aux contributeurs un coffret exceptionnel, analysant tous les secrets de fabrication et de conception du film. Archives originales, photos, inspirations, accessoires... Un véritable trésor est proposé par les deux maisons d'édition. On y retrouve des livrets riches en images, et même des entretiens avec les acteurs Dan Lloyd (Danny Torrance) et Shelley Duvall, mentalement et psychologiquement très éprouvée par le film. Des extraits de l'exemplaire personnel de Kubrick sont également présentés, agrémentés de ses notes et gribouillages.

La pièce maîtresse du coffret : le manuscrit de Jack Torrance, aspirant écrivain, dont on nous révèle finalement la folie lorsque Wendy, sa femme, n'y retrouve pas une histoire, mais une seule et même affirmation en boucle : « All work and no play makes Jack a dull boy. »

« La scène où Wendy trouve le manuscrit de Jack est le moment où le film prend vraiment son élan et où les changements majeurs de l'intrigue et des personnages surviennent », assure Craig Oldham, le designer à l'origine de la collection, au journal Nerdist.

Le deuxième volet de la campagne, dont l'objectif était fixé à 55.000 £, s'est terminé sur un budget total de 68.128 £, alors que le jour de clôture était arrêté au 20 mars prochain.

À partir d'une contribution de 50 £ (68 £ pour une expédition en France, soit environ 81 €), le participant verra son nom dans la liste des participants, et recevra le coffret complet. Des bonus s'ajoutent aux contributeurs plus généreux : un morceau de la moquette de l'hôtel Overlook, une clé de la chambre 237... À partir de 1500 £, une édition unique est proposée : une réplique tricotée du pull Apollo 11 porté par Danny, et deux tickets pour une diffusion exclusive du film à Londres s'ajoutent à la longue liste de cadeaux offerts par le coffret. Cette édition a fait des ravages : il n'en reste, pour le moment, qu'un seul exemplaire.

Selon Oldham, l'héritage du film dure « grâce à son ambiguïté. Il fonctionne davantage comme un miroir que comme un film narratif formel - quel que soit l'objet que vous présentez à The Shining, il vous le renvoie ». Nul doute que ce coffret collector plaira aux nombreux fans, puisqu'il porte sur un film quasi-éternel, dont les théories et analyses ne cessent encore d'évoluer.

La campagne de financement est accessible à cette adresse.

Crédits : Rough Trade Books