Après l'agression à La Confiserie, un rassemblement anti-racisme devant la librairie

« Il m’a mis un coup de poing à l’arcade sourcilière. Je suis tombé et je me suis mis en boule sur le trottoir. Ils m’ont alors mis des coups de pieds en disant “Tu croyais qu’on était tes amis, sale arabe !” », indiquait Majid Berdjouh, au lendemain de l’agression.

Au sein de La Confiserie, les propriétaires auront reçu de nombreux messages de soutien. « Malgré le choc et la peur, nous restons debout », expliquent-ils, accompagnant leur témoignage des photos prises sur l’instant.

Au cours de la soirée, un groupe d’une dizaine de personnes, vers 3 heures du matin, s’était réuni près de la librairie. Trois d’entre eux ont fini par rentrer, demandant à découvrir l’exposition. C’est en sortant que l’un d’eux va frapper Majid, avant de s’enfuir.

« Nous nous précipitons dehors à leur poursuite avec deux amis. En nous voyant arriver, l’auteur des coups portés à Majid me saute dessus, nous roulons par terre, il m’étrangle et m’enfonce son pouce dans l’œil. On s’extirpe du conflit et nous nous réfugions dans la librairie au fond du magasin où Majid et une amie nous attendaient totalement choqués », ajoute Kevin Zeguile dans son post.

Les trois hommes, après des menaces et insultes, finiront par décamper alors que les gendarmes ont été appelés. « lls décampent quelques minutes plus tard, prennent le fond de caisse et saccagent tout sur leur passage. L’ordinateur et les livres jonchent le sol. »

Et d’annoncer la tenue d’un rassemblement « ce samedi 12 mars à 13 h devant la librairie après le marché pour exprimer notre indignation, mais surtout pour se rappeler que nous sommes ensemble pour partager des valeurs qui ont plus à voir avec l’amour que la haine ».

crédits photo : La Confiserie