Agression raciste en librairie : “On est en 2022 et il y a encore des ratonnades

La Confiserie, au sortir d’une année de confinement et de pandémie mondiale, représentait pour eux un lieu de culture. Un espace pour découvrir les nouveautés, mais également un espace de lecture ainsi que de rencontres avec des auteurs. Les deux compères s’étaient rencontrés lors d’émissions de radio – Octopus, webradio libre de la ville. Et d’aventure en aventure, l’idée de créer une librairie se dessine. S’impose.

Aucune concurrence dans la ville, qui compte moins de 6000 habitants, sinon une maison de la presse. Mais le couple qui l’anime depuis 27 ans ne voyait pas dans l’apparition d’une librairie des raisons de s’inquiéter. Et moins encore de s’inquiéter d’une montée de violence à caractère raciste. « Nous sommes habitués à faire de la nouveauté et à avoir quelques références supplémentaires. La concurrence, ce sont plutôt les supermarchés et Internet », expliquait Sandrine Laurens au Journal d’ici, en mai dernier.

Vernissage et agression

Majid Berdjouh et Kévin Zeguile, cogérants d'une librairie : il n’aura pas fallu manifestement plus que des noms, dont les consonances n’évoquaient manifestement pas assez le camembert et la baguette nationaux. Durant la nuit de ce samedi 5 mars, le plaisir d’un verre entre amis, autour d’une exposition et d’un vernissage va virer au cauchemar.

Majid Berbjouh se souvient de ce groupe — une dizaine de personnes — qui faisait des tours à moto, à proximité de la librairie. À l'intérieur, des invités, venus pour découvrir l'exposition. Et puis, au-dehors, le groupe se sépare et trois personnes décident d’entrer dans l’établissement : la conversation s’engage, on prend un verre. Rien ne laisse encore présager de la suite. Après une heure de civilités, les individus quittent la librairie, et Majid les raccompagne. Sur l'entrée, l'un d'entre eux se retourne et le frappe.

« Il m’a mis un coup de poing à l’arcade sourcilière. Je suis tombé et je me suis mis en boule sur le trottoir. Ils m’ont alors mis des coups de pieds en disant “Tu croyais qu’on était tes amis, sale arabe !” », se souvient-il auprès de France 3. Les trois personnes s’enfuient, mais pour mieux en découdre : « Ils sont revenus et là, c’était pour nous lyncher. On s’est replié dans la dernière salle du fond de la librairie. »

Insultes racistes, menaces de mort — il faudra un appel auprès des forces de l’ordre pour que les agresseurs quittent définitivement les lieux. « Ils nous ont arrosés de coups de poing. Ils m’ont dit “t’es qu’un noir, tu parles pas toi !” Ils nous ont craché dessus, ont retourné la boutique, les livres... Ils ont vidé la caisse en sortant, ils ont pris les 250 € qui s’y trouvaient. C’était sidérant. Ils m’ont menacé, m’ont dit qu’ils savaient où j’habite », ajoute-t-il auprès de La Dépêche.

Des ratonnades en 2022

« On en est là. On est en 2022 et il y a encore des ratonnades. Des petits gamins de 20 ans qui veulent reprendre le flambeau de la haine », déplore Majid Berbjouh. Le maire, Nicolas Géraud, rangé de leur côté, déplore « une agression intolérable, d’autant plus que la librairie est un lieu important, qui anime la vie locale ».

Quant aux libraires, ils ont décidé de rester ouverts : ce 8 mars, la librairie reprend son activité, et les lieux ne portent plus les traces de cette agression. « Si on ferme, ils ont gagné, ça voudrait dire que l’on n’est pas à notre place. Pas question d’arrêter, on est là pour vendre des textes », poursuit le cogérant.

Après deux journées à revivre la scène, ce sont les appels à la librairie qui apportent un peu de baume au cœur : des coups de fil pour témoigner d’une solidarité réelle, jusqu’au passage du maire, venu rendre visite ce 7 mars. Lors des élections présidentielles de 2017, le Front national avait recueilli 18,24 % des voix au premier tour — un peu moins que la moyenne nationale portée à 21,3 %.