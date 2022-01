Amazon diffusera Les Anneaux de Pouvoir, inspirée par Tolkien, en septembre 2022

La multinationale Amazon poursuit son travail de promotion, au compte-gouttes, en révélant désormais le titre de sa future série événement, Les Anneaux de Pouvoir. Ces fameux anneaux sont ceux que Sauron — sous l'apparence et l'identité d'un certain Annatar — offre aux différents représentants et représentantes des peuples de la Terre du Milieu.

Dans La Communauté de l'Anneau, premier tome de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, la légende des Anneaux de Pouvoir est contée, notamment par Gandalf :

Trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel,

Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre,

Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas,

Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône,

Dans le Pays de Mordor où s'étendent les Ombres.

Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver,

Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier

Au Pays de Mordor où s'étendent les Ombres.

En effet, Sauron dupe son monde en forgeant dans son coin l'Anneau unique, celui qui se trouve au cœur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, pour corrompre tous les porteurs des Anneaux de Pouvoir... Malin.

La série d'Amazon, qui se déroulera pendant le Second Âge de la Terre du Milieu, évoquera donc cette tromperie de Sauron. « Les Anneaux de Pouvoir sont au centre de toutes les grandes histoires du Second Âge de la Terre du Milieu : la création des anneaux, la montée en puissance de Sauron, l'histoire épique de Númenor et la dernière alliance des Elfes et des Hommes », se réjouissent les deux superviseurs de la série, J.D. Payne et Patrick McKay.

Cette même dernière alliance des Elfes et des Hommes ouvrait la saga de Peter Jackson, d'une manière particulièrement épique...

Quelques images accompagnent la révélation du titre de la série par Amazon, mais il s'agit surtout d'un titre animé... Il faudra encore patienter pour une bande-annonce en bonne et due forme.