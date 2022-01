Des cartes fabuleuses du Seigneur des anneaux ou de Game of Thrones réunies dans une exposition

70 pièces ont été rassemblées pour cette exposition à destination des passionnés de mondes fantastiques. Parmi les plus belles pièces, figurent des cartes élaborées qui ont accompagné les premières éditions de la trilogie Le Seigneur des Anneaux (Trad. Daniel Lauzon) de J. R. R. Tolkien, du classique de la littérature d'aventure, L'île au trésor (Trad. Daniel Leuwers) de Robert Louis Stevenson, et de la saga Game of Thrones (Trad. Jean Sola) de George R. R. Martin.

Une carte de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson (1883). Bibliothèque Huntington, du musée d'art et des jardins botaniques.

Les curieux pourront également y découvrir des schémas inédits rédigés à la main par l'écrivaine de science-fiction, Octavia E. Butler, où se révèlent ses paysages imaginaires. Une petite entrée dans son processus d'écriture, comme pour l'un de ses romans les plus célèbres, La Parabole des talents (Trad. Iawa Tate). A noter également, pour les passionnés de série noire, une carte de Loren Latker, Shamus Town, sous-titré : La carte mystère Raymond Chandler de Los Angeles. De quoi se replonger, à vol d'oiseau, dans la Cité des anges par Philip Marlowe.

Loren Latker, Shamus Town, La carte mystère Raymond Chandler de Los Angeles, la ville merveilleuse d'Amérique (2014). © Loren Latker, 2021. (La bibliothèque Huntington, du musée d'art et des jardins botaniques.)

Outre ces cartes et documents qui nous permettent d'entrer dans la tête des grands créateurs de mondes, les passionnés de livres rares et anciens seront également servis. Des premières éditions de L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha de Miguel de Cervantes, des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, ou encore du tour du monde en 80 jours de Jules Verne, sont certaines des plus belles pièces exposées.

D'autres pièces, plus insolites, comme un jeu de société vintage inspiré de Nellie Bly, une journaliste qui a décidé de réaliser un tour du monde suite à la publication du roman de Verne, et l'a réalisé en 72 jours... Ou la carte du pays ouvert du coeur d'une femme, où l'on retrouve des régions, tels que Coquetterie, Amour de l'admiration, ou encore Terre d'égoïsme..

D. W. Kellogg & Co., Le pays ouvert du cœur d'une femme (1833-1842). © Fonds Nancy et Henry Rosin. (Bibliothèque Huntington, du musée d'art et des jardins botaniques.)

L'exposition coïncidant avec le centenaire de l'opus de James Joyce, Ulysse (Trad. Jacques Aubert), plusieurs pièces liées à l'oeuvre monde de James Joyce, comme une copie de la première édition, ou encore un brouillon dactylographié, sont également présentées dans l'exposition.

Carte de Ludvig Holbergs, Nicolai Klimii iter svbterranevm (1741). (La bibliothèque Huntington, le musée d'art et les jardins botaniques.)

Mais pour le maître irlandais, nulle carte attachée à son oeuvre : « Joyce ne voulait absolument pas qu'Ulysse soit publié avec un schéma, une carte de Dublin, aucun type d'explication», explique-t-on dans un communiqué de Karla Nielsen, conservatrice des collections littéraires de Huntington qui a organisé l'exposition. L'auteur des Gens de Dublin (Trad. Benoît Tadié) comptait-il sur la seule imagination de ses lecteurs ?

David Lilburn, « Les quais » de In medias res (2006). © David Lilburn, 2021. (Bibliothèque Huntington, du musée d'art et des jardins botaniques.)

Via : Artnet

Crédits : Carte des pages de garde de L'Odyssée d'Homère (1935). © Oxford University Press, Inc. (Bibliothèque Huntington, du musée d'art et des jardins botaniques.)