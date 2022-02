L'auteur culte de science-fiction Edwin C. Tubb adapté au cinéma

Le film raconte l'histoire d'un blogueur technologique, qui décroche un entretien important pour sa carrière avec un gourou visionnaire de la technologie. A l'issue de cette rencontre, le blogueur récupère un anneau mystérieux qui permet à son possesseur de voyager 57 secondes dans le passé...

Plus de 65 pseudonymes différents

Cette intrigue semble être adaptée à partir des nouvelles de Edwin Charls Tubb : Lucifer, publiée en 1969 dans la revue de science-fiction, Visions of Tomorrow, à découvrir ou redécouvrir dans le recueil de nouvelles Classe tout risque, publié en 2018 chez Le Livre de Poche, avec une Introduction de Stephen King et une postface de Bev Vincent

Le blogueur sera incarné par Josh Hutcherson, vu notamment dans la saga Hunger Games, et le visionnaire de la technologie, par Morgan Freeman qu'on ne présente plus.

Pour cette adaptation de l'univers de Tubb, le réalisateur de Tales from the Hood, Rusty Cundieff, sera à la réalisation, sur un scénario de Macon Blair, réalisatrice notamment du film, I Don't Feel at Home in This World Anymore, disponible sur Netflix. 57 Seconds est cofinancé par Highland Film Group, qui représente les droits internationaux du film et lancera les ventes lors du prochain European Film Market, nous révèle Deadline. Les premières prises de vue du film débuteront en Louisiane à partir d'avril de cette année.

Aujourd'hui moins connu en France, mais encore lu et célébré au Royaume-Uni, Edwin C. Tubb est l'auteur de l'impressionnante saga de 33 volumes, L'Aventurier des étoiles, publiés en français aux éditions Galaxie-Bis, Plon et Eons. Auteur prolifique mort en 2010, il aura publié quelque 125 romans et quasiment deux fois plus de nouvelles, sous plus de 65 pseudonymes différents.

L'adaptation pour l'ORTF en 1962 de son roman Le Navire étoile, a été le premier programme de science-fiction de l'histoire de la télévision française.