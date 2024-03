Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Henri IV... Une série retrace l'histoire de France

Elle explore la formation d'un pays et l'évolution de la société française, avec ses changements de moeurs, ses compétences, les relations entre hommes et femmes, ainsi que ses avancées sociales et technologiques. Elle vise à offrir une perspective sur l'identité française et son développement.

La série met en avant des figures historiques majeures telles que Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Saint Louis, Jeanne d’Arc et Henri IV, sans oublier le rôle des individus moins connus, qui ont également contribué à l'histoire. Elle cherche à répondre à des questions sur la vie des Français à différentes époques, l'héritage du passé, et comment la France a forgé son identité et ses valeurs au fil du temps.

Tomer Sisley tient le rôle du narrateur, intervenant dans les scènes clés pour guider les téléspectateurs à travers l'histoire de France, en se plongeant dans diverses époques.

Pour créer cette série documentaire-fiction, France TV s'est appuyée sur les conseils d'historiens reconnus et publiés. Matthieu Poux est spécialiste de la Gaule, il est notamment co-auteur de Qui étaient les Gaulois et du roman Gaule-Orient-Express. Sophie Krausz est une archéologue qui travaille sur la protohistoire européenne et s'intéresse à la naissance de l'État, et directrice des éditions Ausonius.

Bruno Dumézil est connu pour son travail sur l'empire mérovingien, ainsi que pour ses connaissances sur Charlemagne, sur lequel il vient d'écrire une biographie. Geneviève Bührer-Thierry est spécialiste du monde franc et germanique du haut Moyen Âge, et a notamment publié un ouvrage universitaire sur l'Europe carolingienne. Claude Gauvard est historienne, co-autrice de Jeanne d'Arc. Enfin, Nicolas Leroux travaille sur l'Europe de la fin du XVIe siècle. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les guerres de religion qui ont marqué cette période.

La série documentaire est réalisée par Caroline Benarrosh, Yannick Adam de Villiers et François Tribolet. Aucune date de diffusion n'est pour le moment connue.

Crédit image : Lionel Royer, Domaine public / Domaine public / Frans Pourbus le Jeune, Domaine public