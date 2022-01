Carlos Celdran : Séparations cubaines

La Mère : La politique pour moi ? Pour notre génération ? Je le dis en deux mots : ce fut une passion. (...) Maintenant, ça ne l’est plus, heureusement…

Nous sommes dans la Cuba des années 70, qui se révèle au lecteur seulement petit à petit. D’abord, il y a un fils qui se pose des questions sur lui-même, ses parents séparés, et sa grand-mère qui porte l’ancien monde. Des monologues beckettiens qui se déplacent progressivement vers le réalisme, mais pas socialiste. 10 millions, c’est l’objectif fixé par le nouveau pouvoir castriste à la récolte de canne à sucre en 1970. Le régime de Fulgencio Batista est tombé il y a déjà 11 ans, et à cette période, le sucre est à Cuba la principale source de devises. De la réussite de ce projet dépend, au moins symboliquement, la réussite ou l'échec de la révolution cubaine.

Mais la pièce, si elle est fondamentalement politique, reste à hauteur d’homme. Pas de démonstrations, mais seulement 4 personnages : le fils, double de l’auteur, des parents et de la grand-mère, et au travers d’eux, toute une société cubaine que Carlos Cerdan semble vouloir embrasser. Chaque voix monologue apporte un élément à la compréhension globale d’un drame familial qui rejoue la grande histoire nationale, celle d’une séparation entre les générations.

Le père est tranquille et dépassé, et la mère, ambitieuse, forte et libérée. Lui aspire à une vie simple et tranquille, elle aux grandes épopées. Dans une révolution qui se porte vers son devenir, elle prend la tête d’un village, et se révèle aussi passionnée que calculatrice. Elle reviendra de ces enthousiasmes, patinés d’opportunisme, et le père sera vomi par la bouche de la révolution, après avoir été méprisé par sa femme, parce qu’il est tiède, qu’il n’est ni froid ni bouillant.

Sous des sévères embargos américains dès le début des années 60, compensés néanmoins par les régimes préférentiels soviétiques, Celdran dépeint une île qui se disloque, au moins dans les campagnes : il manque de tout, et tout se vole. Personne ne vous protégera, car la menace est partout. Cette découverte passe par un internat où le fils est inscrit. Un environnement qui sera également celui de la révélation de son homosexualité, comme de sa rencontre avec la littérature.

David Ferré, Actualités Éditions : Le théâtre se lit aussi

C’est la traductrice, agrégée en Lettres modernes, et doctorante, Floriane Toussaint, qui a été à l’initiative du projet, après avoir rencontré le dramaturge à Cuba. Dans sa volonté de faire connaître Celdran et son travail en France, elle a été amenée à proposer sa première traduction de théâtre avec 10 millions. Une traduction appliquée pour une pièce douce-amère, où se glisse subrepticement la sensualité cubaine et caribéenne.