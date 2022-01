La triste histoire du méchant algorithme et de l'éditeur désemparé

Richard Charkin, créateur de Mensch Publishing, a occupé plusieurs postes dans l’industrie britannique du livre – Bloomsbury, Macmillan, etc.). Dans un billet d’humeur que publie le Bookseller, il évoque son usage des médias sociaux et numériques dans la promotion des livres. Considérant qu’Amazon était l’unique détaillant à couvrir le monde entier, et tous les formats d’ouvrages, il a décidé de travailler avec eux. Les critiques n’ont pas manqué, et Richard Charkin ne les ignore ni ne les conteste. Bien au contraire.

D’autant qu’avec le temps, Amazon a confié à ses algorithmes le soin de la prise de décision et de sélection — engendrant des ratés qu’il évoque. Un cas précis lui vient d’ailleurs à l’esprit.

Campagne de communication : ok !

À l’automne 2021, Mensch signe l’ouvrage de Delia Smith, avec une parution prévue au 3 mars 2022. Annoncé de longue date, le bouquin va sortir en petit format, ebook et audiolivre. Une version reliée pour les bibliothèques et les collectionneurs complète l’ensemble. Si toutes les versions sont bien référencées en précommande chez Amazon, le format poche, qui est pour l’éditeur l'objet principal d'attention, ne figure pas dans la liste.

Il prend attache avec la firme, signale le problème, s’appuie sur l’équipe de vente de Bloomsbury qui s’occupe de la commercialisation dans le reste du monde : une réponse finit par arriver. Selon Amazon, la fonction de recherche est pleinement opérationnelle, toutefois… « Des facteurs comme l’historique des visites du client, l’historique des ventes d’un article, le prix et la disponibilité actuelle influent sur le positionnement d’un produit dans les résultats de recherche. »

Et de conclure : « Du fait de ces éléments, Amazon.com ne peut pas garantir que le produit que vous vendez apparaîtra dans le premier ensemble des résultats de recherche. » Richard Charkin s’agace : le poche est son produit phare, et le voici occulté ? « Cela signifie, en substance, que peu importe la présentation la plus judicieuse pour le client, les algorithmes l’emporteront sur le bon sens », résume-t-il. Il faudra attendre de voir si le poche se vend mieux, pour qu’il finisse par apparaître — chose peu probable s’il n’existe pas.

Que peut l’éditeur, impuissant, devant la force algorithmique ? Signer une tribune dans le média professionnel britannique aidera, ou pas. Surtout que tenter de raisonner un algorithme a rarement été couronné de succès, tant que l’ingénieur qui le conçoit et l’alimente ne décide pas d’en modifier les paramètres.

« Le bon côté de cette triste histoire est que les “vrais” libraires, qui usent de l’intelligence humaine, sont pour une fois en position de force devant le mastodonte. En mettant en avant le livre de poche là où les algorithmes d’Amazon ne le feront pas, ils sont plus susceptibles d’obtenir de meilleures ventes », conclut l’éditeur.

En attendant, que faire ? Mettre la pression sur Amazon, et Richard Charkin en appelle à ses confrères : cherchez sur le site du marchand, relevez les problèmes rencontrés et faites des remontées pour obtenir gain de cause. L’union fera-t-elle la force ?

crédits photo D J Shin, CC BY SA 4.0