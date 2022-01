Dans la maison rêvée, de Carmen Maria Machado : passion, joie et bonheur

Avant de connaître La Maison Rêvée, Carmen Maria Machado avait déjà pris conscience (et assumé) ses préférences homosexuelles. Bien que cela lui a pris des années pour en arriver à ce constat. Qui ne l’a pas, pour autant, empêchée de vivre quelques épisodes hétérosexuels tout autant assumés.

Mais avec son embonpoint, elle traînait comme une casserole une malédiction auto-pronostiquée selon laquelle elle ne rencontrerait jamais quelqu’un qui aurait durablement envie d’elle, de l’aimer, de la garder longtemps, longtemps.

Aussi, quand elle a fait la connaissance de cette femme lumineuse qui, comme les papillons avec la lumière, l’a immédiatement attirée, irrésistiblement attirée, c’est toujours avec cette appréhension de la liaison impossible qu’elle s’est laissée approcher, qu’elle a désiré être approchée, qu’elle a été approchée.

Cette jeune femme virevoltante l’a certes séduite, mais s’est rapidement déclarée ouvertement séduite elle aussi et, ensemble, elles ont aménagé un lit d’amour dans la fameuse Maison Rêvée qui est soudainement devenue une réalité merveilleuse dans laquelle elles ont partagé cet amour réciproque si pleinement assumé. Si physiquement assumé.

Le livre raconte la fulgurance de ce rapprochement de deux êtres, de deux corps, de deux esprits dans une Amérique qui n’avait pas encore admis le mariage de personnes de même sexe !

Il raconte la passion. Il raconte la Joie, le Bonheur !

Et puis il raconte les infimes variations de température au milieu de la chaleur du nid. Ces variations si faibles qu’elles ne deviennent perceptibles que longtemps après qu’elles ont commencé leur croissance (la définition même des « signaux faibles ») parce que les corps, les esprits ont eu le temps de s’adapter à chaque palier, de trouver de nouveaux équilibres, d’en justifier raisonnablement les évolutions. Sans en craindre l’apparition des conséquences.

Jusqu’à ce que ces variations finissent par poser questions, par ne plus pouvoir cacher le déséquilibre, par laisser apparaître une à une les fissures, par devenir d’évidents coups de poignard dans un cocon douillet qui soudain n’est plus perçu comme tel parce que les crises, les reproches, la colère, la violence (verbale), les invectives, les reproches… tout ce qui construit un quotidien de couple, devient source de conflits, de crainte, de divergences.

Jusqu’à l’inévitable séparation qui, là comme ailleurs, sème la panique et le désespoir dans un esprit au moins sur les deux.

C’est un peu une sorte de thérapie. Sans en être vraiment une parce que c’est écrit au galop, avec une énergie que même les moments de doute, de désespérance, n’arrivent pas à réduire au silence.

Mais on ne peut pas considérer que cela soit seulement cela.

Ce livre est aussi un cri. Un cri d’alarme un peu déroutant que Carmen Maria Machado étaie sur une pluie d’exemples pêchés ça et là dans la littérature (au sens où la science l’entend, c’est à dire tout ce qui est compilé sur un sujet donné : exemples, expériences, analyses, études...) qu’elle a pu consulter : les couples homosexuels, tout comme les couples hétérosexuels, sont sujets aux affrontements, à la violence de l’un à l’égard de l’autre. Violence physique (trop) souvent et psychologique, laquelle est la plus difficile à tracer (ce qui se passe dans la maison est protégé par les murs : seules les traces de coups peuvent être visibles à l’extérieur) ?

Ainsi, en s’appuyant sur ces sources de récits, elle affirme que contrairement à la légende véhiculée par trop de mouvements (ou d’individus) homosexuels, cette violence court les rues : les homosexuels (gays, lesbiens…) ne sont pas différents du reste de l’humanité sur ce point !

Et s’ils réclament l'égalité des droits, ces travers ne peuvent que traduire l’identité de nature ! « La culture dominante a beau vous considérer comme des anomalies, cela n’empêche pas que vous ne soyez banals à pleurer », s’exclame-t-elle…

Découpé en très courts chapitres, le livre se lit avec une extrême facilité. Et ne tombe jamais ni dans la pleurnicherie ni dans l’étalage de moments difficiles ! Chacun de ces courts chapitres fait l’objet d’un titre au motif récurrent qui donne le ton de ce qui va être narré : « La Maison rêvée à la manière d’un souvenir », de l’Apocalypse », « d’une chanson pop », « de la Tragédie des communs », « d’une épiphanie », « des secondes chances », « de la comédie des erreurs », etc.

Carmen Maria Machado nous fait passer de l’euphorie au désenchantement avec une leçon à méditer quant à l’universalité des travers humains : largement transversaux par rapport au genre, pleinement préoccupant et douloureux pour tous ceux qui en subissent les effets.

Quand on sait que le livre subit déjà les foudres de certains républicains des États-Unis, qu’il est menacé de censure, on se dit que, à l’évidence, il est plus que temps, plus que nécessaire, de le lire et de le faire lire.