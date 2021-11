Aux États-Unis, les appels à la censure et aux autodafés se multiplient

Le ton monte, aux États-Unis. L'année 2021 aura vu plusieurs États adopter des lois restreignant la liberté d'enseignement, sous couvert d'une interdiction du racisme, du sexisme et d'autres discriminations dans les enceintes des établissements d'enseignement supérieur. Dans les États concernés, ces législations parfois rédigées de manière maladroite ont exclu certaines disciplines des salles de classe, comme la théorie critique de la race, qui étudie les conséquences du racisme systémique sur l'organisation des États.

Ce contrôle des enseignements et des lieux d'apprentissage s'est étendu depuis plusieurs semaines aux écoles primaires, collèges et lycées, et en particulier à leurs bibliothèques. Régulièrement attaquées par des parents d'élèves vis-à-vis de leurs collections, elles font à présent l'objet de critiques et d'initiatives de responsables politiques.

Au Texas, le représentant républicain Matt Krause, à la tête de la commission d'enquête de la Chambre des représentants du Texas, a ainsi ouvert une enquête sur les collections des bibliothèques scolaires, pour déterminer quels livres y étaient présents, ainsi que les montants dépensés pour les acquisitions.

850 titres de livres sont visés par l'enquête, qui a fourni une liste comprenant un certain nombre de titres traitent du racisme, et notamment du mouvement Black Lives Matter, ou encore des différentes sexualités, en particulier l'homosexualité, ainsi que quelques ouvrages aux propos plutôt conservateurs.

Incités à agir par des figures politiques conservatrices, les parents d'élèves seraient eux aussi plus enclins à remettre en cause les choix des bibliothécaires. « Nous avons relevé un nombre croissant de mises en cause de livres abordant l'inégalité raciale, l'histoire afro-américaine ou encore les vies des personnes noires, autochtones ou plus généralement de couleur », soulignait ainsi il y a quelques jours Deborah Caldwell-Stone, directrice du bureau pour la liberté intellectuelle de l'Association des bibliothécaires américains.

Du soupçon de pornographie à l'autodafé

Au Texas, un des États ayant adopté une loi encadrant l'évocation du racisme dans les enseignements universitaires, le gouverneur Greg Abbott a missionné l'Agence d'éducation pour le Texas en demandant la création de standards permettant d'éviter la diffusion de « contenus pornographiques » dans les établissements scolaires.

Abbott s'est bien gardé de pointer, dans la lettre de mission, les « contenus pornographiques » en question. Mais, dans un précédent courrier, le gouverneur s'était félicité des retraits de deux ouvrages des bibliothèques scolaires d'établissements des villes de Keller et Leander : Gender Queer : a Memoir, de Maia Kobabe, et In the Dream House, de Carmen Maria Machado, qui évoquent les relations homosexuelles.

La qualification « pornographique » est régulièrement utilisée pour bannir des œuvres portant sur des sujets relatifs aux sexualités, et particulièrement à l'homosexualité : en Russie, le terme est d'ailleurs à la base d'une des lois homophobes qui a conduit à la censure de nombreuses œuvres.

ÉTATS-UNIS: une plainte déposée contre des bibliothécaires

Greg Abbott, en course pour un nouveau mandat à la tête de l'État, utiliserait par ailleurs ce sujet éminemment sensible pour séduire des électeurs indécis.

Réagissant à la démarche de Matt Krause, qui visait aussi son livre In the Dream House, l'autrice Carmen Maria Machado a déclaré, dans une tribune : « Ceux qui cherchent à censurer mon livre et d'autres sur le même sujet tentent d'exploiter la peur — la peur des réalités qu'un livre comme le mien révèle, peur du désir, du sexe et de l'amour — pour la transformer en quelque chose d'horrible, afin d'effacer toutes traces des témoignages queer », souligne-t-elle.

Le jeu dangereux de la droite conservatrice porte déjà ses fruits : dans le comté de Spotsylvania, en Virginie, deux membres de la commission scolaire ont clairement appelé de leurs vœux un autodafé, déplorant la présence de titres « LGBTQIA » au sein des collections des bibliothèques scolaires. L'association des bibliothécaires de l'État a réagi par un courrier, envoyé à la commission scolaire et au superintendant, déplorant « les critiques au vitriol » portées contre certains ouvrages. « Nous serons présents pour protéger les droits des étudiants et du public garantis par le Premier Amendement », a ajouté Lisa Varga, directrice de l'association.

CANADA: des autodafés d'albums de Lucky Luke et Astérix

Glenn Youngkin, homme d'affaires récemment élu gouverneur de l'État, a remporté l'élection dans les derniers jours de campagne, selon les observateurs, en attaquant... la théorie critique de la race et les méthodes pédagogiques des écoles publiques.

via Patch, The Dallas Morning News, Fredricksburg Free Lance-Star

Photographie : illustration, Horst Gutmann, CC BY 2.0