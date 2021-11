Les auteurs de SF avaient-ils vraiment prévu l'avenir ?

Frank Herbert vit en ce moment un nouveau moment de gloire. Dune, sa saga phare, se voit une nouvelle fois adaptée au cinéma, accompagnée pour l’occasion de nouvelles éditions collector des ouvrages. Alors si les combinaisons, appelées distilles, des Fremen n’ont pas encore vu le jour, le monde contrôlable à distance imaginé dans Et l’Homme créa Dieu n’est pas sans rappeler les innovations constantes de la domotique moderne, tout comme les tablettes qui l'accompagnent.

Douglas Adams et son Guide du voyageur intergalactique présentaient de nombreux outils plus ou moins pertinents, et parmi eux, le Poisson Babel. Il suffit d’insérer ce petit outil en forme de poisson frétillant dans l’oreille de l’utilisateur pour être en mesure de comprendre n’importe quelle langue (et ainsi la terrible poésie des Vogons…). Alors, si elle est encore perfectible, cette technologie n’est pas sans rappeler les prouesses du logiciel Google traduction.

Pour autant, si traduire en direct n’importe quelle langue n’est pas encore à notre portée, naviguer sur leur internet comme si on y était est possible grâce à l’utilisation d’un VPN.

Mais qu’est exactement un VPN ? La définition d’un VPN est plus simple qu’il n’y paraît. Il s’agit, en informatique, d’un réseau virtuel privé. Ce système permet de mettre en relation deux ordinateurs distants, tout en les mettant à l’écart du reste des communications constituant les réseaux publics. Cela permet en somme d’accéder à distance à un poste comme si l’on y était connecté directement. Ce système est notamment utilisé dans le télétravail, l’utilisation des cloud, mais aussi pour accéder aux contenus numériques exclusifs à certaines régions du monde, le tout en toute sécurité.

De manière bien plus pragmatique, on pourra rappeler les portes coulissantes imaginées par H.G. Wells en 1899 dans Quand le dormeur s’éveillera qui s’ouvrent lorsque l’on passe devant, un système devenu aujourd’hui monnaie courante. Prédiction plus sinistre, dans La destruction libératrice, Wells imaginait les grenades à l’uranium qu’il baptisait « bombes atomiques ». Edward Bellamy, lui, imaginait en 1888 dans Cent ans après ou l’an 2000, l’ancêtre des cartes de crédit qui n’apparaîtront que dans les années 50.

Plus récemment, dans Ready Player One, Ernest Cline prédisait en 2011 l’arrivée des combinaisons de réalité virtuelle ou VR permettant d’éprouver de véritables sensations. L’Oculus Rift, premier casque de VR, arrivait sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter un an plus tard. Si les combinaisons sont toujours en développement à l’heure actuelle, les premiers pas ont déjà été largement franchis. Ainsi, si bon nombre d'auteurs de science fiction étaient et semblent rester à leur insu d’ingénieux visionnaires, la littérature d’anticipation a encore de beaux jours devant elle.

crédit photo : Guillaume de Germain/Unsplash