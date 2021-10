Faire vivre le livre autrement, c'est possible : journée d'étude

Programme

Introduction inaugurale et conclusion par Jean-Max Colard, chef de service de la Parole au Centre Pompidou, fondateur du Festival Extra!, consacré aux littératures hors du livre. Grand témoin et modérateur des rencontres : Olivier Chaudenson, directeur du Festival Les Correspondances de Manosque, directeur de la Maison de la poésie - « scène littéraire », à Paris et fondateur du réseau littéraire des événements et festivals (RELIEF).

9h30 - 10h : Discours d’ouverture

10h - 10h30 : Quand la la littérature quitte le support livresque !

La littérature emprunte de plus en plus des formes et supports divers et tend à investir l’espace public. En quoi cette démarche transdisciplinaire participe à la diffusion de la littérature ? Réflexion sur la figure de l’écrivain et de son œuvre ainsi que sur les questions d’un nouveau public à atteindre.

Jean-Max Colard, chef de service de la Parole au Centre Pompidou.

10h30 - 11h30 : La création hors les pages… sur les murs !

Anne Guiot, directrice artistique Karwan.

Karelle Ménine, autrice pluridisciplinaire.

11h30 - 11h45 : Pause

11h45-12h45 : La mécanique de la performance !

Charles Robinson, écrivain.

Anne Lefèvre, directrice artistique du théâtre Le Vent des Signes (Toulouse).

13h - 14h30 : Pause déjeuner

14h30 - 15h30 : De la page au plateau : regard sur des projets en région

Présentation du travail de valorisation des auteurs en région via des vidéos.

Découverte de plusieurs projets singuliers.

- Plateau Lecture (plusieurs auteurs dont Guillaume Guéraud, Jo Witek, Annie Agopian : dimension collective).

- Murmurations, projet accompagné par Occitanie Livre & Lecture dans le cadre d’une création hybride.

- Francis Tabouret et Antoine Viard, musicien, saxophoniste. Lecture « Traversée » .

- Etc.

15h30 - 16h30 : Promotion et diffusion / prestations artistiques : quels modes de production ?

Comment établir le coût lorsqu’on crée « un spectacle » ?

Comment être rémunérés en tant qu’auteurs ?

Comment mieux défendre l’intérêt des créateurs et de leurs œuvres ? : Apprendre à distinguer les différents guichets et leurs spécificités…

Table-ronde

Olivier Chaudenson, directeur du Festival Les Correspondances de Manosque, directeur de la Maison de la poésie - « scène littéraire », à Paris et fondateur du réseau littéraire des événements et festivals (RELIEF).

Valentine Goby, romancière.

Jean-François Munnier, directeur du festival concordan(s)e, Directeur de L’étoile du nord, scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la danse - Paris.

Valérie Griffi, directrice de la Mission Lecture publique Toulouse Métropole.

16h30 - 17h : Clôture de la Journée par Jean-Max Colard

L'inscription s'effectue à cette adresse avant le 8 novembre prochain.

La journée professionnelle se déroule à l'Hôtel de Région, 22 boulevard du Maréchal Juin, à Toulouse.

Photographie : © Alfred 2020