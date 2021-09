Célia Houdard : Voyage autour d’une photo

« Ce livre est une suite de zooms et de panoramiques, un montage; » Difficile de raconter ce court récit de Célia Houdart qui sortira le 21 octobre aux éditions P.O.L. Rien n’est raconté ou alors beaucoup de choses sont évoquées (invoquées ?).

Elle fait connaissance avec un de ses voisins, Alain. Il est un « photographe de scène » et a notamment travaillé avec les plus grandes figures du théâtre français des dernières décennies, de Claude Regy à Olivier Py. Deux photographies. Il partage la première photo avec une actrice. Sur la seconde photo, on retrouve un autre duo : une « rousse » et Richard Avedon.

Ces deux clichés seront l’occasion d’une petite enquête en quatrième vitesse sur ce Richard Avedon, photographe de mode et portraitiste new-yorkais contemporain d’Andy Warhol. Alain se raconte également, la narratrice aussi, sans jamais insister, toujours en passant. Des portraits en forme de fragments qui ne manquent pas de charme.

Le titre fait référence à Une journée particulière d’Ettore Scola, évoqué tout aussi nonchalamment dans le récit. La langue est sans effort, comme la lecture.

Au fil du récit qui nous en apprend plus sur ces personnages réels. On évoque également Barbarella de Roger Vadim, dont le père de ce Alain a participé aux costumes légendaires, du torse de Warhol avant qu’il se fasse tirer dessus, de Richard Avedon, ce yuppie très talentueux. Beckett poignardé par un clochard, le frère de l’auteure le visage tailladé par un voleur.

Le récit est construit en petits paragraphes. La lecture en est agréable. La forme est celle d'une grande œuvre en puissance, d'un grand film des années 70. Blow Up effectivement, Conversations secrètes. Les meilleures sont les évocations, succinctes toujours, de Paris. Le livre est tranquille, rythmé des arrêts au Café Zephyr. L’écrivaine ne le cache pas, elle avait besoin d’un sujet et a pris celui-là. Un récit sans lourdeur, nostalgique et joyeux. Une bulle de champagne.