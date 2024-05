Transmania : la riposte de l'ex chanteur Sliimy, devenu Janis  

Les chansons de Sliimy, pleines de vie et de créativité, deviennent rapidement virales, menant à un contrat avec un grand label et à la sortie de son album Paint your face, qui connaît un succès fulgurant et la propulse sur la scène internationale.

Cependant, derrière le masque pailleté de la célébrité, Janis continue de lutter contre le harcèlement et une profonde souffrance intérieure. Sa résilience se manifeste par une prise de conscience et une affirmation de son identité de femme trans, une démarche qu’elle partage publiquement, devenant ainsi l’une des rares artistes françaises à faire un coming out trans et non binaire, notamment chez Mediapart en 2021.

Les éditions HarperCollins nous en proposent les premières pages en avant-première :

Aujourd'hui, Janis Sahraoui partage son parcours à travers l’œuvre de Tal Madesta, journaliste indépendant et auteur de Désirer à tout prix (2022) et La fin des monstres (2023), où il raconte sa propre transition et plaide pour l’émancipation des personnes trans.

Son histoire est un témoignage de la transformation personnelle et de l’affirmation de soi face aux défis sociaux et personnels.