Interdit aux chiens et aux non vaccinés” : les librairies Payot victimes d'affichages nauséeux

Les premières réactions plongent dans l’effroi, alors que les comptes qui diffusent les images ressemblent de près (comme de loin) à des véhicules conspirationnistes, aux messages profondément anti-vax, anti-Pass sanitaire et on en passe, et on aimerait en oublier.

Les réactions épidermiques autant qu'irréfléchies sont immédiates : appels au boycott, rapprochement avec les pancartes de la Seconde Guerre mondiale interdisant les commerces aux juifs… rien n’est épargné. Or, le message est courageusement revendiqué par « Une initiative de citoyens responsables et solidataires ». Courageuse, donc, mais pas téméraire.

L'Histoire en trame

20Minutes.ch évoque la réaction du président de la Société des associations italiennes de Genève : de fait, à une ancienne époque, les immigrés italiens étaient également proscrits, avec un message similaire : « Interdit aux chiens et aux Italiens », lesquels étaient surnommés Piafs, entre autres.

Étranger, danger, comme clamait l’autre.

naaCarmelo Vaccaro déplore l’allusion et « condamne totalement » ces messages qui replongent dans un passé pas si lointain — la migration de la seconde moitié du XIXe siècle et post-Seconde Guerre mondiale. Selon le président de la SAI, on assiste là à un « manque de respect absolu envers celles et ceux qui ont souffert de racisme. Cela va trop loin ».

Du côté des librairies Payot, le PDG, Pascal Vandenberghe, confirme à ActuaLitté son intention de porter plainte. L’enseigne, qui dispose d’établissement dans toute la Suisse romande, a dû faire face aux critiques qui l’accusaient d’avoir revendiqué ces messages. Le PDG déplore ainsi « la naïveté qui en a conduit beaucoup à croire que l’on avait nous-mêmes posé ces affiches ».

Anne Niederoest, directrice de la communication de Payot citée par 20Minutes, ajoute : « Il s’agit bien évidemment d’un faux. Cet acte est stupide, il divise et ne nous rend pas service. »

Voilà quinze jours, le président de la Confédération, Guy Parmelin, avait appelé pros et antis à un apaisement : « L’ennemi, c’est le virus pas ceux qui pensent autrement », indiquait-il. Dans le même temps, le Conseil fédéral a durci les mesures pour toute personne souhaitant entrer sur le territoire suisse : l’obligation de présenter un test négatif pour toute personne non vaccinée. Depuis le 13 septembre, le certificat vaccinal est exigé dans plusieurs lieux (espaces de cultures et de loisirs).

Crédit photo : compte twitter