Les Immortels : une librairie située Quai de Conti pour l'Institut de France

« Je me réjouis de l’ouverture de cette librairie qui vient ranimer ce majestueux parvis, grâce à la production intellectuelle, immense, dont les académiciens sont les auteurs », indique Xavier Darcos pour saluer l’ouverture de ce lieu, projet qu’il avait personnellement porté. L’idée était de faire renouer le Palais du quai de Conti avec ses origines.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, libraires et marchands de gravure se partageaient l’endroit, ce rez-de-chaussée de l’aile occidentale du collège des Quatre-Nations. Les administrateurs de l’établissement délivraient alors à ces commerçants des baux locatifs — lesquels fournissaient des ressources pour assurer « le bon fonctionnement de l’institution ».

Avec sa librairie, l’Institut de France plonge dans « sa vocation initiale de lieu de passage », souligne l’établissement.

Au sein d’une institution qui abrite deux bibliothèques et érige le savoir que transmettent les livres au rang de bien fondamental, créer un tel lieu quai Conti était une évidence. Il permettra de valoriser la production protéiforme dont les académiciens sont les auteurs depuis toujours, tout en prenant part à la vie intellectuelle d’un quartier qui réunit aujourd’hui universités, maisons d’édition et galeries d’art.

Des travaux ont permis de rendre au passage historique que l’architecte Louis Le Vau avait conçu, voilà près de quatre cents ans, tout en condamnant l’autre, que l’on devait à Antoine Vaudoyer, au XIXe. « La création de la librairie s’inscrit par ailleurs dans un projet plus global de restauration des façades côté rues de Seine et Mazarine, dont les opérations viennent d’être engagées », note l’Institut.

Avec, pour vis-à-vis, le Louvre, la librairie dispose de 50 m2 de superficie. Elle présente l’actualité éditoriale des Académiciens et de l’Institut de France, son patrimoine et ses activités culturelles. Elle propose une offre sélective et thématique de livres, DVD, CD et de cadeaux. Catherine Marin-Pestel et son équipe de libraires vous accueillent de 11 h à 19 h tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés (à l’exception du 1er mai).

Sa réalisation a été confiée à Antoine Geiger et August Hijlkema, avec un aménagement intérieur assuré par Daniel Lefèvre, architecte en chef des Monuments historiques.

Question, maintenant : le projet ressemble étrangement à celui d'Albertine, la librairie française de New-York, dont la rentabilité n'est pas la première des qualités. Si Les Immortels relève d'un financement de l'Institut, comme cela est sous-entendu, alors longue vie : dans le cas d'investissements privés, les plus optimistes lui laisse un an...

À suivre.

Crédits photo : Institut de France