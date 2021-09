Librairies : vendre plutôt des mangas pour la rentrée littéraire ?

L’Observatoire de la librairie — dont les membres représentent près de 30 % du chiffre d’affaires de la profession en France — affiche des indicateurs cléments. Une sorte d’été indien pour les libraires : les résultats du 1er janvier 2021 au 12 septembre 2021 sont en hausse de 31,1 % en regard de la même période de 2020, et conservent encore une exceptionnelle avance de 17,65 %, comparée à 2019, rapportent Les Échos.

Un soulagement et plus encore, alors que l’année 2020 avait limité la casse dans les boutiques — plus chez les moyennes que dans les grandes, d’ailleurs. De fait, une librairie sur cinq aura accusé une perte de 10 % en 2020, selon les éléments communiqués par le Syndicat de la librairie française. Mais au global, le recul était de 3,3 % au niveau national et à périmètre constant.

LIBRAIRIE: 2020 aurait pu être bien pire

Les nouveaux publics...

« On a vu arriver en masse un nouveau public sur la BD qui tire tout le marché. Ce qui est dû pour beaucoup à l’attrait pour les mangas sur lesquels les plus jeunes se sont jetés, notamment grâce au Pass Culture », assure le délégué général du SLF.

Les analyses de l’Observatoire font état d’un recul du commerce du livre de 12,9 % entre le 23 août 2020 et le 12 septembre 2021. Pour autant, la bande dessinée conserve 24,5 points de croissance, avec 100,8 % de hausse pour le manga – quand la fiction, elle, décline de 14,7 % (-23% en littérature française ; -12,9% en littérature étrangère et -4,7% pour le poche). Pauvre rentrée littéraire...

Des mangas qui ont réalisé des records, justement du fait du Pass Culture : entre janvier et juillet 2021, note le panéliste GfK, ce sont 25,1 millions d’exemplaires vendus, soit 186 millions €. Si l’on prend toute l’année 2020 en comparaison, cela représentait 22 millions de volumes pour près de 80 millions €, pointe BFMTV.

Ahmed Agne, cofondateur des éditions Ki-oon, le détaille : « Tous les éditeurs pionniers et tous les éditeurs généralistes du manga avaient alors en simultané quatre, cinq, six, sept blockbusters qui se vendaient entre 80.000 et 150.000 exemplaires. C’était une situation qui était un peu anormale. Ce n’était pas le reflet de ce que devrait être un marché à vitesse de croisière. »

Selon lui, la France rejoindrait le Japon, avec « des chiffres de croissance encore plus forts et surtout un écosystème beaucoup mieux installé et beaucoup plus puissant que ce qu’il était au début des années 2000 ».

Les chiffres contre les lettres

Or, si le Pass Culture a mis l’accent sur le genre, l’industrie, estime-t-il, va bien, et depuis plusieurs années. « On vient d’enchaîner six années consécutives avec des croissances à deux chiffres. C’était déjà le secteur le plus porteur du milieu de l’édition. Le pass culture, c’était un bonus sur le bonus. On était déjà à 100 % de croissance avant sa généralisation. »

De quoi donner à la ministre, décidément très en verve depuis quelque temps, l’occasion de relativiser ses propos : début juin, elle défendait bec et ongle le Pass, dont on reprochait qu’il se change en catalyseur à divertissement.

« Mais on peut entrer dans la culture par le divertissement ! Par exemple, la bande dessinée permet d’entrer dans la lecture. On peut arriver à lire Kundera en commençant par lire des Astérix », rétorquait Roselyne Bachelot dans Le Monde.

« Quand je cherche à me détendre, je lis un essai de Engels, quand je veux quelque chose de sérieux, je lis Corto Maltese », répondrait-on en s’appropriant le mot d’Umberto Eco. La BD qui avait connu une hausse de 14,3 % déjà en 2020, selon l’Observatoire de la librairie, n’a pas fini de bicher…