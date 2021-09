François Busnel : faire lire tous les élèves de France

Si on lisait à voix haute est à la fois une émission de télévision, un grand concours national et un projet collectif pour les classes qui s’inscrivent. Tout au long de l’année scolaire, les élèves travaillent avec leurs camarades et leurs professeurs sur des textes de leur choix.

Plusieurs niveaux de sélections d’abord dans la classe puis dans l’académie et enfin au niveau national permettent de désigner les finalistes. Ceux-ci seront coachés par des comédiens professionnels avant de venir à Paris pour participer à la grande finale diffusée en juin sur France 5.

Ils seront alors départagés par notre jury composé d’écrivains et de comédiens qui désignera un gagnant dans les catégories collège et lycée.

En parallèle, pendant toute l’année scolaire, des écrivains se rendent régulièrement dans certaines classes inscrites pour échanger avec les élèves et les conseillers. Ces rencontres sont filmées et donnent lieu à des reportages diffusés dans La Grande Librairie.

Le concours Si on lisait à vois haute est organisé par La Grande Librairie, France Télévisions et Lumni En partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Vous êtes professeur de collèges ou de lycées et vous souhaitez inscrire une ou plusieurs de vos classes, rendez-vous dès le 15 septembre à cette adresse.

La date limite d’inscription est fixée au lundi 29 novembre 2021 à 23 heures (heure métropolitaine).