Cultura inaugure 99, émission littéraire qu'animera Alexandre Jardin

Forts de ce succès, Cultura et Alexandre Jardin se sont lancés un défi : permettre aux écrivains en devenir, quels que soient leur niveau ou leur région, de pouvoir s'appuyer sur une méthode avérée pour appréhender les bases essentielles de l'écriture, exprimer leurs émotions et leur imaginaire, et faire émerger leur propre création littéraire.

Défi relevé puisque les ateliers d'écriture de Cultura sont opérationnels depuis le 3 juin dernier ! Ils sont conçus selon une méthode d'apprentissage développée par Alexandre Jardin qui a également formé les collaborateurs Cultura en charge de les animer. Proposés en ligne dans un premier temps, ils seront ouverts en présentiel dans les magasins de l'enseigne à partir de 2022.

Pour Cultura et Alexandre Jardin, pas question de s'arrêter là ! Pour que la culture infuse dans tous les territoires et rayonne grâce à la viralité des plateformes actuelles, place à "99" : une émission littéraire certifiée sans élitisme, qui est en passe de devenir le rendez-vous régulier des amoureux du livre et de la culture.

Tourné en mai dernier, le premier numéro comptait Didier van Cauwelaert parmi ses invités. Le 2e numéro sera diffusé en direct ce jeudi 9 septembre à 18h30, à la fois sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de Cultura.

Les amateurs de culture vont ainsi pouvoir retrouver Alexandre Jardin en animateur passionné. Pour ce numéro "spécial rentrée littéraire", préparé en collaboration avec Le Parisien week-end, il sera entouré d'Orianne Lallemand, la star de la littérature jeunesse, créatrice de la série "Le loup qui...", et de l'auteure

Danièle Fossette, encouragée à ses débuts par un certain Jean-Jacques Goldman.

Un live d'une heure pour découvrir les secrets de l'écriture, rencontrer des écrivains et des éditeurs passionnés, et voyager vers des contrées littéraires inexplorées.

Après un premier numéro à Bordeaux, 99 poursuit son tour de France et fait escale à proximité de la capitale, dans le magasin Cultura de Sainte-Geneviève- des-Bois. Si le tournage n'est pas ouvert au public, l'émission sera non seulement diffusée en live mais également disponible en replay, toujours sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de Cultura.