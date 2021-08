La Caverne aux livres : des wagons transformés en librairies ! 

Pendant plus de trente ans, ces wagons sont restés stationnés au passage des Tournesols. Alors qu’ils étaient recouverts de feuilles et de ronces, la municipalité a décidé de les racheter, en 2017, avant d’y réaliser une opération de débroussaillage intensive et les transformer en superbe librairie.

Relooking express pour la Caserne aux livres

Aujourd’hui, ils ont été repeints en bordeaux, puisqu’ « avant 1940, les wagons de la Poste étaient bordeaux », rappelle Antoine Ferry, le fils ayant repris l’activité de son père, au début du millénaire.

Des inscriptions d’époque inspirées des années 1945-1950 ont été gravées. Elles ont été inspirées par le travail de documentation du Cercle historique du rail français, dont l’un des membres Daniel Vauvillier a monté tout un dossier historique pour encadrer la remise en état de ces wagons. A l’intérieur, les casiers et les sièges, qui servaient à l'époque au tri du courrier pendant le trajet, accueillent de multiples livres et objets.

Isabelle Mézières, maire de la Ville a déclaré : « Auvers, c’est la passion, nous sommes là pour la transmettre aux futures générations et mettre en valeur notre patrimoine. »

Déplacement des wagons dans le quartier artistique

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le 19 septembre 2020, la Caverne aux livres a été déplacée au chemin des Peintres, pour son inauguration. Depuis, elle fait maintenant partie intégrante de la place de la Gare et du circuit touristique et culturel de la commune. Elle a attiré plusieurs personnalités, dont Patrick Poivre d’Arvor, qui s’y rendrait chaque année.

Concernant cette transformation et cette nouvelle installation, l’avis des habitants est plutôt partagé. Pour Michelle Ysebaert, qui a connu le fondateur de cette bouquinerie : « C’est parfait ! C’est un endroit remarquable et ça fait plus propre comme ça. » A contrario, pour Sarah, une Auversoire de 15 ans, interrogée pour la Gazette : « C’est clairement un lieu qui mérite une intégration dans l’histoire de la ville et qui ne doit pas être abandonné. » Cependant, celle-ci regrette l’ancien aspect de la Caverne. Elle explique : « Avant, ça avait un certain charme quand même. Ce petit univers à part en plein centre-ville avait un aspect un peu mystérieux et très Auversois, très artiste. Maintenant ça fait un peu place publique. »

Aujourd’hui, la municipalité souhaiterait classer ces wagons couverts dans le cadre de la protection du patrimoine industriel au titre des Monuments historiques.

Un déménagement non sans encombres...

M. Ferry continue de déplorer l’un des 3 wagons, comprenant les livres sur les trains, qui « au moment du déplacement, [est] tombé en travers contre les autres wagons » et qu’ « il va falloir vider pour tout remettre en ordre [alors] qu’il y a des milliers de livres là-dedans ! »

Pour les bibliophiles, venez découvrir ce lieu atypique, place de la Gare à Auvers-sur-Oise, les jeudis et vendredis de 14h à 18h et les samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 18h.

Contacté à de nombreuses reprises, c'est avec une politesse toute relative que le libraire a, plusieurs fois, reporté nos échanges. On en vient à regretter que le concept soit plus sympathique que celui qui le porte...

Source : La gazette Val d’Oise

Crédit : Facebook de la Caverne aux livres