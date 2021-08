Sag Harbor : une adaptation en série du roman de Colson Whitehead 

Colson Whitehead lui-même sera producteur exécutif de ce projet, tandis que Daniel "Koa" Beaty est attaché à écrire le pilote. Laurence Fishburne sera également productrice exécutive par le biais de sa société de production, Boat Rocker Studios, tout comme Helen Sugland et Cinema Gypsy Productions.

Résumé de l’éditeur :

C'est l'été 1985, et comme chaque année depuis toujours Benji passe ses vacances à Sag Harbor, la station balnéaire de la bourgeoisie noire new-yorkaise. Mais cette fois, il se l'est juré, tout sera différent : il vient d'avoir quinze ans, il a même trouvé un premier boulot. Dorénavant, on l'appellera Ben, il changera de coiffure, ses copains le prendront au sérieux et les filles s'intéresseront enfin à lui. Malgré les fiascos, les tensions familiales, les aventures tragi-comiques, Benji s'obstine, bien décidé à montrer qu'il n'est plus un enfant. À force de l'attendre, la vraie vie finira bien par arriver. Et lui-même saura enfin qui il est.

« Colson est un auteur unique dans une génération qui a la capacité unique de créer des histoires belles et authentiques qui captivent et transforment les lecteurs, et Sag Harbor est une véritable expression de ce don », a déclaré Katie O'Connell Marsh, vice-présidente de Boat Rocker Studios. « Nous sommes ravis de travailler avec HBO Max, Cinema Gypsy et Koa pour porter cette histoire initiatique à l'écran. »

« Je suis honoré de m'associer à cette merveilleuse équipe et d'adapter le magnifique livre de Colson », a déclaré Beaty. « C'est un monde et une famille rarement vus à l'écran, et c'est passionnant en ces temps de transformation. »

Whitehead est l'auteur lauréat du prix Pulitzer 2017 de The Nickel Boys et, l’année dernière, de The Underground Railroad.

Ce n’est pas la première fois qu’une œuvre de Whitehead a droit à une adaptation. En effet, The Underground Railroad avait été transformé en série télévisée, sur dix épisodes, avec Barry Jenkins à la réalisation. Elle est diffusée sur Amazon Prime Video depuis le 14 mai 2021.

A l’heure actuelle, aucune information n’a été communiquée concernant le casting ou une potentielle date de diffusion pour Sag Harbor.

Sources : Deadline et Prime Timer