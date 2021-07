La grande vie, de Jean-Pierre Martinet, “Feel bad book de chevet !”

Adolphe Marlaud, notre héros-zéro-blaireau-nain-de-caniveau au « teint urineux » est donc un mélange de dictateur internationalement connu et de détective de Chandler (et si vous pensez qu’on parle de Friends ici, partez). C’est une petite raclure, 1m40, fils de flic ayant déporté des Juifs et d’une mère juive probablement dénoncée par son mari vu qu’elle le trompait et ne méritait donc pas mieux. Tout vient de la petite enfance, toujours, dit-on.

LIBRAIRIE: l'avénement du Feel Bad Book

Adolphe « vit » rue Froidevaux, en face du cimetière où repose son père. Sa vie se partage entre deux activités à son niveau :

Le boulot, une entreprise de pompes funèbres où il se plaît à fantasmer sur ses clientes en se demandant si les femmes en deuil portent des dessous noirs.

Une vie sexuelle soumise et dévouée avec sa géante de concierge, Madame C. (presque 2 mètres et 100 kilos), « paquet de ténèbres, la dévoreuse », qui lui saute dessus et le fait prisonnier de ses assauts lubriques aussi souvent qu’elle le peut.

Voilà une grande vie au XXe siècle, quand tous les idéaux ont été broyés par deux guerres mondiales, quand l’individu démuni et faiblard se retrouve face à lui-même dans un monde qui le dépasse et le dégoûte, quand le désir d’appartenir à l’humanité se fait incapacité et solitude crasseuse et misérable.

Ce personnage c’est bien sûr un peu Martinet lui-même, et ce qui le sauve post-mortem c’est ce mélange incroyable d’humour ravageur plus noir que noir et cette intelligence de la solitude, de l’inadaptation au monde qui font de ce texte un bijou noir et universel.

Chronique par Maldoror. books