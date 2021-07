Une nouvelle édition pour les 40 ans de Call Of Cthulhu

Dans Call of Cthulhu, les joueurs incarnent des gens ordinaires qui deviennent des enquêteurs de l'inconnu, plus ou moins contre leur volonté. Attention à ne pas se laisser tromper par les apparences, embarqués de cultes diaboliques en monstres cosmiques... Les joueurs doivent faire face, luttant par la même occasion contre la folie qui les guette.

Le jeu utilise une version modifiée des règles d’un autre jeu développé par Chaosium, RuneQuest, avec l'utilisation de dés pour déterminer du succès ou de l'échec des actions des joueurs. Le 2 juillet, Chaosium lançait une campagne kick-starter, afin de mener à bien ce projet d’anniversaire.

« Un jour de pluie à l’approche d’Halloween 1981, Chaosium a lancé son jeu Call of Cthulhu, dans un monde innocent et désarmé. Pour aider à célébrer le 40e anniversaire de ce jeu de rôle d'horreur emblématique, nous rééditons une version remasterisée de ce coffret et plusieurs de ses premiers suppléments. »

Les personnes qui auront aidé à financer cette campagne peuvent choisir entre deux coffrets. Chaosium promet donc d'en produire un qui contient « le livre de règles de The Call of Cthulhu, un livre de référence pour les années 1920 et une carte du monde », comme rapporté par Comicbook. Le second propose en plus un nombre impressionnant de suppléments inédits et exceptionnellement remasterisés – scénarios additionnels et campagnes.

Le contenu du premier coffret proposé par Chaosium

Les deux coffrets comprennent également « des feuilles de personnages, des silhouettes de personnages, un écran de gardien et un ensemble de dés en rubis ».

La campagne, après moins d’une semaine d'existence, a déjà dépassé les 300.000 $ de financement. Les fichiers PDF du jeu sont fournis dès 20 $, tandis qu’un engagement de 40 $ permet d’obtenir une boîte physique.

Prochaine étape de cette campagne de financement : un objectif de 350.000 $, afin que les personnages et les monstres puissent se déplacer sur une carte d'Arkham, la ville où se déroule toute l’action du jeu.

Lovecraft, ce monstre d'inspiration

Les oeuvres de H.P. Lovecraft sont la source de nombreuses adaptations, plus ou moins fidèles. Des films, des mangas, des jeux vidéos, ou encore, plus récemment, l'apparition de l'écrivain et de son oeuvre sur des cartes de tarot, en compagnie d'autres auteurs emblématiques. De la même manière, la maison française Elder Craft annonçait en avril dernier la création d'une nouvelle collection, RPG Book, qui propose, entre autre, de se plonger dans les univers fantastiques de Lovecraft.

Cthulhu n'a pas fini de faire cauchemarder...

Crédit illustration Waldkunst CC 0