La Fontaine l'Immortel a tout de même 400 ans

Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621, il aurait dû se tourner vers la théologie, plus tard vers le droit mais c’est finalement son vif intérêt pour la poésie qui le poussera vers les lettres, qui plus est avec la bénédiction de son père.

C’est en 1659 qu’il commence à mettre son talent au service du surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Hélas ce dernier se fait arrêter le 5 septembre 1661 et pour avoir pris sa défense, La Fontaine se mettra au vert quelque temps à Limoges et gagnera, au passage, la méfiance de Louis XIV… et de Colbert, qui lui créera quelques soucis.

Il est de retour à Paris à l’été 1664 et devient le gentilhomme servant de la Duchesse d’Orléans, veuve de Gaston d’Orléans, frère de feu Louis XIII. Une dizaine d’années plus tard, il arrête sa collaboration au livret de Daphné avec Jean-Baptiste Lully, rien de vraiment surprenant à cela, Lully en a excédé plus d’un.

La Fontaine peut donc se consacrer de nouveau à son écriture mais le 5 avril 1675, La Reynie (lieutenant général de police) fait saisir l’édition des Nouveaux contes et les interdits à la vente à cause d’écrits jugés licencieux présents dans la quatrième partie. Quelques exemplaires en réchappèrent néanmoins et se vendent aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers d’euros sur le marché du livre ancien.

Cela n’empêchera pas notre écrivain d’entrer à l’Académie française le 24 avril 1684, après que Louis XIV ait pris le temps de la réflexion, et l’ironie veut que Jean de La Fontaine s’assoie sur le fauteuil de Colbert, décédé le 6 septembre 1683. Mais même les Immortels sont faillibles et La Fontaine quitte ce monde le 13 avril 1695 en laissant à la postérité une œuvre colossale : « ses Fables – celles seulement dans son œuvre – sont devenues une composante de ce que l’on nomme parfois l’identité de la France. »

Et de fait, qui n’a pas lu, voire appris par cœur, La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard ? Les Fables de La Fontaine ont cela de remarquable qu’elles ont plusieurs niveaux de lecture et, comme le dit fort bien Yves Le Pestipon, docteur en lettres et grand spécialiste de La Fontaine, « mieux que Tintin et Milou, elles parlent d’un monde, du monde, de tout, en bien des lieux, aux jeunes de sept à soixante-dix-sept ans, voire au-delà. Il n’y a pas d’âge pour les Fables. » Même dans ses rêves les plus fous, il n’aurait pu imaginer qu’elles seraient enseignées à tant d’élèves et que les lecteurs les plus zélés continueraient à les lire, à en débattre ou tout simplement à se laisser porter par elles.

Elles parlent à tous et sont restées terriblement contemporaines. Deux exemples. Yves Le Pestipon fait un parallèle des plus sensés quand il analyse Les Animaux malades de la peste. Les animaux se réunissent à la demande du Lion, il faut absolument trouver un coupable à cette catastrophe. L’Ane semble se désigner, il est donc jugé coupable et condamné, pour autant la peste ne s’arrête pas mais au moins le Lion a repris un semblant de pouvoir et … brasse de l’air en faisant croire qu’il tient bien les rênes de cette crise sanitaire. Le Lion est ici Louis XIV mais que la peste devienne le covid … Rien de nouveau sous le soleil !

Le deuxième exemple est la fable suivante : Le Meunier, son fils et l’Âne, elle est de loin ma préférée (chacun sa marotte). Terriblement contemporaine aux temps des réseaux sociaux car elle dit, en définitive, faites bien ce que vous voulez et dites-en autant car de toutes les façons il se trouvera toujours une personne (a minima) pour vous critiquer :

Quant à vous suivez Mars, ou l’Amour, ou le Prince ;

Allez, venez, courez ; demeurez en province ;

Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement :

Les gens en parleront, n’en doutez nullement.

À vous qui vous croyez si différents de vos ancêtres, apprenez qu’il n’en est rien !

La Fontaine était un rêveur pragmatique. Poète, il savait que pour autant la poésie ne sauverait pas le monde. Fabuliste, il n’en était pas moins réaliste et quand le Loup finit par manger l’Agneau, La Fontaine nous signifie simplement que dans notre monde factuel les plus forts et les plus malins ont plus de chances de s’en sortir, « ce n’est pas moral, mais c’est un fait. »

Ce qui n’empêchera pas le Loup de nous donner une grande leçon de liberté dans Le Loup et le Chien. Rien n’est jamais ou tout blanc ou tout noir.

