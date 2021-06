À Lorient, la librairie À la ligne, hommage au roman de Joseph Ponthus

Située dans une zone piétonne de Lorient, rue Auguste Nayel, la librairie À la ligne bénéficie d'une double entrée et d'une lumière traversante qui incite évidemment au passage. Un plancher et un plafond en bois, entre lesquels se sont installés des meubles en bouleau du plus bel effet, complètent le lieu, installé dans un local qui abritait auparavant une parapharmacie.

« Depuis la fermeture de la librairie L'Imaginaire en 2014, il manquait quelque chose à Lorient », remarque Dominique Bernardé, qui ne prétend pas « révolutionner la librairie dans la ville. Mais il manquait un lieu de rencontres et d'animations, avec des croisements entre littérature et musique, ou littérature et arts de la rue », nous explique le libraire.

Après plusieurs années dans l'édition et la librairie, notamment dans des espaces culturels et à la Fnac, Dominique Bernardé s'est lancé dans l'ouverture de son propre point de vente, accompagné par Mathilde Bonizec.

Soutenue par l'ADELC et le Centre national du livre, l'enseigne a aussi bénéficié de la générosité de donateurs sur Ulule, où une campagne de financement participatif a permis de réunir 12.000 €, utilisés pour la rénovation de la librairie du lieu. « Une librairie appartient surtout à ceux qui la fréquentent », assure le libraire.

Joseph Ponthus « ravi » de l'hommage à son livre

Le nom de la librairie, À la ligne, est un hommage au livre très remarqué et salué de Joseph Ponthus, décédé en février dernier. « J'avais rencontré Joseph Ponthus à l'occasion d'une discussion sur Henri Calet - j'avais d'ailleurs pensé nommer la librairie La belle lurette, au départ —, il finissait à l'époque d'écrire la préface à Je ne sais écrire que ma vie [Presses universitaires de Lyon, NdR]. »

Son roman À la ligne, Dominique Bernardé l'avait lu et apprécié, bien entendu. « Ce livre correspond à des éléments politiques, esthétiques et littéraire auxquels je souscris », explique le libraire. Emprunter le titre du roman devient alors l'évidence même. « Je lui ai demandé son autorisation, comme à Alice Déon, des éditions de La Table Ronde, il était ravi. Pour lui, c'était comme lorsqu'une école est nommée avec le nom d'un auteur. »

Décédé le 24 février dernier, l'auteur n'a malheureusement pas vu la librairie ouverte. Mais Dominique Bernardé s'applique à faire vivre son œuvre, en proposant en bonne place son livre À la ligne. « Pour l'instant, nous sommes le meilleur vendeur en ce moment, selon les données Datalib, pour le titre », se félicite le libraire.

Les clients ne se privent pas non plus de rendre un hommage verbal à l'auteur, « d'une humanité et d'un charisme incroyable » selon le libraire.

À la ligne, roman que l'on classerait volontier au rayon de la littérature ouvrière, est aussi « poétique, sans être démago, et doté d'un aspect humaniste qui le rend plus fin qu'une critique radicale du capitalisme ou du patronat. C'est un hommage à l'humanité indispensable pour survivre dans cet univers », détaille Dominique Bernardé.

La lecture du livre pourra ensuite conduire vers André Gorz, L'Établi, de Robert Linhart ou encore l'œuvre de Marc Bernard. En littérature ou en sciences humaines, de la critique sociale au féminisme, Dominique Bernardé pense sa librairie comme une « chambre de résonance, où l'on trouve des auteurs et des textes avec lesquels cheminer ».