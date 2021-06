Malacarne, Urbi et Orbi : l'Italie, en plein coeur 

Deux livres réunis en un seul, le premier Malacarne, étonnamment considéré cependant comme le second par l'éditeur malgré sa parution en Italie de dix ans antérieure à celle du second, Urbi et Orbi. Deux livres dans un style commun, dans deux univers aux antipodes et pourtant dans des ambiances assez proches. Deux textes caractéristiques de l'écriture vive, précise, un peu froide et sans fioriture de Giosuè Calaciura.

Car s'il n'y avait que le « coup » éditorial sur cette parution, cela serait seulement amusant. Original et amusant. Mais là, on part, soit à la découverte, soit en pays de connaissance, d’un écrivain qui m'avait déjà ébloui, notamment dans son dernier Tram de Noël où j'ai tant aimé son merveilleux talent de conteur et de manipulateur des mots, des situations et des personnages.

Malacarne est une réédition puisque le roman est déjà paru aux Éditions Les Allusifs et est donc repris ici comme une sorte de « bonus » pour l’achat de « Urbi et Orbi ». Mais quel « Bonus » !

Le livre commence par quelque chose qui ressemble à une confession. Une confession devant un Juge. Par un homme qui raconte, sans en donner les causes, l'assassinat minuté, planifié, organisé, réalisé par un commando de tueurs sur un marché, au milieu du public, à l'encontre d'un vendeur de produits de mercerie, de son gendre et de son jeune fils. L'homme se confesse, avec beaucoup d'emphase, à un Juge. Une grandiloquence logorrhéique qui détaille sans émotion, avec même une bouffée de fierté et une pointe d'inéluctabilité, une vengeance en forme d'exécution où les trois victimes n'ont eu que trop tard le temps de comprendre ce qui leur arrivait, sans que ne leur soit laissé un seul instant pour esquisser une défense ou une fuite.

Mais quelle fuite d'ailleurs ? Tout était prêt pour parer tout aléa, toute défaillance, tout impondérable : seule la mort était au programme. Implacable. Inexorable.

Page après page, Giosuè Calaciura nous fait pénétrer dans les rouages, les arcanes et les multiples évolutions des groupes mafieux au gré des prises de pouvoir, des chutes, des alliances, des trahisons petites ou grandes, des fortunes qui vont et viennent, des activités qui se complexifient, se diversifient, s'étoffent, des corruptions qui se mettent en place, …

C'est un peu un inventaire de tout ce qui a pu être inventé pour accumuler pouvoirs et richesses, subordinations et subornations, corruptions et compromissions, …

L'homme parle, débite sans jamais arrêter un flot verbal insatiable qui détaille tout devant le Juge avec des mots simples et des phrases interminables, un aplomb, une légitimité, une froideur sans égale qui ôtent toute place au regret, au repentir, à la contrition : des années de malversations qui défilent devant le Juge dans un flot ininterrompu de mots où jamais n'affleure le remords. Sauf peut-être quand les occasions de faire pire encore ont été gâchées, quand on les a laissées filer.

La panoplie est immense. L'écoute devient parfois effrayante : on oublie soudain que le roman est un roman ! On se prend à croire à la lecture d'une audience dans un journal ! On est plongé dans une fiction tellement proche de la réalité, tellement réelle, que des frissons courent sur la nuque et qu'on est bien content de ne pas vivre dans un tel pays...

Avec Urbi et Orbi, on change de décor : là, on pénètre dans le feutré, avec moins de violence et de morts. Mais c'est seulement la violence physique qui a disparu pour faire place à une autre violence : psychologique celle-là et tout bonnement amorale !

Dans les couloirs du Vatican Giosuè Calaciura nous entraîne à la suite d'un groupe de prêtres que la foi a désertés si tant est qu'elle a pu les effleurer un jour. Par des jeux sournois, ceux-ci se sont rapprochés du Pape dont l'âge avancé amène dans son sillage toute les dégradations physiques et intellectuelles qu'un corps et un esprit, fût-il brillantissime, peuvent subir progressivement.

Et les voilà aux premières loges pour profiter sans vergogne - envers et contre toutes les velléités de la curie romaine de les empêcher de prendre une place tellement avantageuse - pour accéder, sans gêne là encore, au pouvoir et à l'argent.

Dans sa préface, du roman, Jérôme Ferrari affirme inévitable de reconnaître dans ce pape affaibli par une interminable agonie, la silhouette de Jean-Paul II. Je le crois sur parole mais ceci n'est finalement pas d'une importance capitale. De toutes façons, le Pape n'est, bien sûr, jamais nommé pas plus que le Juge ne l'a été dans Malacarne. Mais dans un cas comme dans l'autre, même sans une mémoire précise des actualités italiennes passées, nulle difficulté à faire les liens.

L'ombre des scandales financiers bien réels qui ont éclaboussé le Vatican, planent sur cet autre déballage auquel l'auteur s'adonne, comme un « juste » équilibre face aux crimes qu'a détaillé le tueur de la Mafia. Un autre inventaire qui n'a rien à envier au premier, même si ses morts et ses blessés ne sont pas aussi immédiatement visibles.

Le bateau du Vatican est ballotté sur les vagues d'un règne finissant et ne maîtrisant plus rien. Pendant que s'ourdissent ambitions et crises successorales sinon complots. Pendant que la tempête devient, pour certains, le moment de profiter plus encore.

Deux grands moments de lecture, opportunément rassemblés dans cet ouvrage. Comme je le disais, tous deux convergent vers un point focal où tous les travers humains ne savent rien faire d'autre que prospérer de manière inique et éhontée.

Giosuè Calaciura, trad. Lise Chapuis - Urbi et orbi suivi de Malacarne – Notabilia - 9782882504869 - 23,00 €