Le tram de Noël de Giosuè Calaciura : Un conte à la Dickens, sur les urgences de notre temps

Le conducteur n'est pas plus épargné de ces tourments que ne le sont les voyageurs. Lui, il n'est pas là pour entrer dans le détail des souffrances de ses semblables. Lui, il est là pour prendre une rame et ses wagons et les amener d'un terminus à l'autre, pour s'arrêter consciencieusement à chaque station et laisser le temps aux uns de descendre, aux autres de monter. Il n'est pas là pour guetter ou inspecter le contenu de leurs bagages. Il n'est pas là pour s'occuper de la misère des uns ou des autres. Il n'est pas là pour s'inquiéter d'un colis arrimé à un siège et dans lequel aurait été installé un bébé dont la mère n'avait pas voulu, le fruit d'un viol, et n'aurait encore moins voulu s'occuper, déjà en trop grande difficulté de s'occuper d'elle-même.

Et puis des histoires pareilles sont la source de tous les ennuis du monde : il faut arrêter la circulation, prévenir la police, la hiérarchie, répondre aux questions souvent accusatrices, supporter les mauvaises humeurs de passagers mécontents de ne pouvoir regagner, comme prévu, leur petit chez eux, et tant d'autres avanies.

Et pourtant, malgré les feuilles de journaux dont il a tapissé la cabine pour s'isoler des toutes les tracasseries qu'il transporte d'un bout à l'autre de la ville, malgré la lumière baissée, presque éteinte, dans les wagons pour que les gens puissent commencer à dormir en attendant leur fameux chez eux, c'est bien ce qu'il ne veut pas voir qui a été accroché à un siège : un bébé.

Un bébé que découvrent un homme et une femme montés dans le wagon. Et, après eux, un après l'autre, tous ceux qui monteront, au gré des arrêts, tous ceux qui entendront la femme dire : « Il y a un enfant » ! Doucement ! Pour ne pas le réveiller, ni l'effrayer.

Et chacun avec ses soucis, ses envies, ses besoins, ses espoirs, ses souvenirs, ses tristesses, tous, ils vont s'attrouper autour de ce nouveau-né découvert sur le siège d'un wagon, dans ce tram de la ligne 14, un soir de Noël.

[Premières pages] Giosuè Calaciura - Le tram de Noël

Vous avez aimé Borgo Vecchio ? Vous aimerez Un tram de Noël. Écrit avec une même finesse, une même délicatesse, une même sensibilité, un même amour des mots et des gens.

Giosuè Calaciura nous embarque dans un long voyage plein de douceur et pourtant plein de dureté.

Car dans ce tram tout noir que seuls éclairent, au passage devant eux, les réverbères qui bordent la voie, comme un stroboscope qui découperait le mouvement des gens dans une succession saccadée de postures mouvantes, c'est la dure vie de ceux qui triment tard la nuit, ceux qui rentrent tard chez eux, quand seulement ils ont un chez eux, ceux que la ville lumière ne veut pas voir, qu'elle tolère le jour, qu'elle recrache la nuit.

Chacun des passagers qui monte dans ce tram y vient avec son passé, son présent mais sans son avenir qui n'existe pas vraiment. Chacun traîne sa vie au gré des cahots, des freinages brutaux, des virages qui déséquilibrent.

Pourtant, tous s’attroupent autour de ce minuscule amas de tissus au milieu duquel trône une nouvelle vie qui n'a rien demandé et pourtant se trouve là, les interroge, leur fait oublier, l'espace d'un instant, leurs propres préoccupations pour n'avoir d'yeux que pour cette petite chose inconnue qui serait, pour tous et pour chacun, un fardeau incompatible avec le fardeau qu'est déjà leur vie.

Giosuè Calaciura glisse, dans son texte magnifique, quelques coups de griffes à l'attention de ceux qui, non content de passer à côté de ce nouveau-né, passent, sans les voir, à côté de tous ces oubliés de la ville et de la vie, ces sans-espoir qui pourtant regardent cet enfant avec des yeux où se mêlent toutes les frustrations de leurs impuissances.

Le texte est magnifique, d'une précision horlogère. Les mots n'arrivent pas à être tendres et restent durs même dans la douceur.

C'est un magnifique moment (trop bref) de lecture qui pourrait même être raconté aux enfants.

Agrémenté de deux surprises.

La première correspond aux choix typographiques très particuliers et à la mise en page, notamment la numérotation des chapitres : des caractères énormes et épais, noirs sur un papier jauni. Singulier. Beau. Étrange pourtant mais pas plus que le récit.

La deuxième correspond aux illustrations qui parsèment le texte et qui sont l’œuvre de Gérard Dubois. Hyper réalistes, noires comme le texte et rouges, inquiétantes, pleines de la mélancolie de ce récit, elles ponctuent les pages avec beaucoup de pertinence et ajoutent à l'histoire une magie supplémentaire.

Un vrai beau livre. Dur mais beau.

Giosuè Calaciura, trad. Lise Chapuis - Le tram de Noël – Notabilia – 9782882506658 – 16 € / e-book 9782882506665 – 12.99 €