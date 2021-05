Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot : virtuoses miniatures  

Il ne s’y passe pas grand chose, ou si peu : une histoire simple, un triangle amoureux et sexuel, un peu de peinture, un peu d’air frais normand, quelques repas au soleil. Mais, comme pour un page-turner, il est impossible de décrocher, signe d’une grande virtuosité littéraire.

Cette fascination repose bien-sûr sur la figure même de cette peintre et sur le regard qu’elle pose sur le monde, elle qui n’est « que » la belle sœur de Manet. Elle repose sur le ballet des personnages, Berthe, Eugène et Nine, la fille du cocher, un peu sauvage et sensuelle.

Mais elle repose aussi, surtout et presque entièrement sur une écriture. Une écriture précise et bizarrement expressionniste. Une écriture aiguisée et vériste, à tel point que l’on a la sensation physique d’être transportés en cette fin du XIXe siècle, on y renifle les odeurs de crottin, les odeurs des arbres, les odeurs des oignons jetés dans un pöelon, on y entend le timbre des voix.

Mika Biermann, habituellement édité chez POL, se présente ici comme une sorte de Maupassant ultra-moderne qui revisiterait le naturalisme. Ses dialogues en particulier sont saisissants de vérité, courts, non narratifs, ils sont là comme des coups de pinceaux furieux et permettent à l’auteur de proposer l’exact inverse d’un laborieux livre en costume.

Mais ce qu’il y a de plus incroyable, c’est qu’en quelques dizaines de pages, Mika Biermann réussit le tour de force de brosser une ample fresque sociale, interrogeant les questions de genre, les rapports de domesticité et le statut de l’art. Quand on le referme, on a l’impression d’avoir parcouru un roman fleuve, non parce qu’il était interminable mais parce qu’il était puissant.

Côme Martin-Karl

écrivain, membre du jury du Prix de l'Instant

Mika Biermann - Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot - Anacharsis - 9791027904099 - 12 €

ActuaLitté est partenaire du Prix de l'Instant. Lecteurs, vous avez désormais jusqu'au 3 juin 2021 à minuit pour élire, parmi les cinq sélectionnés, le titre de votre choix, via ce lien.