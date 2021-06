Mika Biermann, lauréat du Prix de l'Instant 2021 pour Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot

Les jurés saluent le magnifique style de M. Biermann (récompensé en 2017 par le prix de la Page 111), né à Bielefeld en 1959 et diplômé des Beaux-Arts de Berlin. L’auteur imagine un épisode de la vie de Berthe Morisot, l’une des femmes de l’impressionnisme.

Et l'un des membres ce même jury dans nos colonnes en parlait avec force conviction : « Tout a l’air minuscule dans ce texte. La taille : à peine une centaine de pages. Le sujet : quelques heures de l’existence d’une peintre parfois injustement jugée mineure. Le style : asséché. Et, paradoxalement, c’est cette petitesse qui fait la grandeur de ce livre. [...] Mais ce qu’il y a de plus incroyable, c’est qu’en quelques dizaines de pages, Mika Biermann réussit le tour de force de brosser une ample fresque sociale, interrogeant les questions de genre, les rapports de domesticité et le statut de l’art. Quand on le referme, on a l’impression d’avoir parcouru un roman fleuve, non parce qu’il était interminable mais parce qu’il était puissant. »

Le résumé de l’éditeur :

Voilà l'été. Berthe Morisot, peintre impressionniste, et Eugène Manet, son mari affable, quittent Paris pour une partie de campagne. Ils posent valises et chevalet dans une maison champêtre, havre d'une douceur estivale propice à toutes sortes d'expérimentations nocturnes. Dans ce roman formant un diptyque avec Trois jours dans la vie de Paul Cézanne, Mika Biermann confond allègrement mots et couleurs, phrases et perspectives, écriture et peinture. De ces pages, comme d'autant de toiles, surgissent des méditations corrosives sur la chair comme matière à peindre.

Le Prix de l’Instant, créé par Sandrine Babu et Guillaume Perilhou en 2020, a pour vocation de distinguer au printemps un roman francophone paru dans l’année et passé trop inaperçu. Les jurés de sélection de cette première édition étaient Sandrine Babu (libraire), Claire Chazal (journaliste), Héloïse Goy (journaliste), Caroline Laurent (écrivaine), Côme Martin-Karl (écrivain), Guillaume Perilhou (journaliste), Bénédicte Pialat (lectrice), Gilles Plu (lecteur), Paolo Queiroz (blogueur) et Joachim Schnerf (éditeur et écrivain).

Près de 300 lecteurs ont ensuite voté en ligne pour élire le lauréat. Le vote du public et celui du jury comptaient pour moitiés.

Sur la deuxième liste figuraient Les danseurs de l’aube de Marie Charrel aux éditions de l’Observatoire, Trencadis de Caroline Deyns chez Quidam éditeur, Nous sommes maintenant nos êtres chers de Simon Johannin aux éditions Allia, Sale bourge de Nicolas Rodier aux éditions Flammarion et le roman de Mika Biermann.

M. Biermann se voit offrir deux nuits dans un établissement de son choix de la Société des Hôtels Littéraires, l’un des partenaires du prix de l’Instant remis le 17 juin 2021 au Swann, Paris 8e.

Mika Biermann - Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot - Anacharsis - 9791027904099 - 12 €

