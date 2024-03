Le Prix de la littérature arabe

Littérature française

La porte des justes

L'auteur rapporte comment l'inscription en hébreu de la porte de la synagogue de Bitche, a inspiré à un fils d'ouvrier paysan lorrain l'amour de l'arabe et du Liban ; un cheminement surprenant qui le conduira aux études supérieures, à la non-violence, puis au voyage et à l'enseignement comme professeur d'université ! Ce récit émouvant et original démarre avec les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, se poursuit avec la guerre d'Algérie et décrit les fortes identités lorraines et libanaises, non comme des justifications de repli identitaire, mais comme les fondations d'une ouverture à l'autre. L'auteur manifeste une profonde tendresse envers les femmes et les hommes qu'il a rencontrés "de Bitche à Beyrouth" et montre comment ils constituent autant de jalons de son propre destin. Edgard Weber livre ses mémoires, de son enfance au Bitcherland - un pays où l'on parle Platt, mais aussi latin et allemand à l'église, et bien entendu français - et de ceux sa prime maturité au pays des Cèdres aux prises avec une guerre civile horrible. Pour tout public. Publié avec le soutien du Centre Régional du Livre de Lorraine Directeur d'Institut et professeur émérite, Edgard WEBER a enseigné la langue, la littérature et la civilisation arabes à l'université de Toulouse, puis à l'université de Strasbourg. Auteur de nombreux ouvrages scientifiques, d'essais, de traductions. Prix littéraire du Pays boulageois 2015.