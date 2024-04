Je me souviens de Falloujah

Au début des années 1970, le jeune Rami décide de fuir la dictature de Saddam Hussein. Réfugié politique en France, c'est un homme taiseux, secret sur son passé. A la fin de sa vie, Rami est atteint d'amnésie. Ses souvenirs semblent s'être arrêtés quelque part entre l'Irak et la France : il a oublié l'exil. Son fils, Euphrate, lui raconte alors ce qu'il en sait, avec l'espoir de percer enfin les secrets de l'histoire de son père. Cette quête le plongera dans le tumulte de sa propre odyssée familiale, de Paris à Falloujah. Un premier roman chavirant de la mémoire retrouvée, un livre inoubliable sur l'identité et la transmission dans lequel père et fils renouent le fil rompu d'un dialogue aussi bouleversant que nécessaire. Aborder l'Irak, l'exil, l'amnésie et la fin de vie avec une immense tendresse et un brin d'humour est la prouesse que réalise Feurat Alani. Hala Kodmani, Libération. Un message d'espoir pour tous ceux qui refusent de choisir entre la terre d'ici et celle de là-bas. Said Mahrane, Le Point. Prix de la Littérature arabe Prix du roman Version Femina Prix Amerigo- Vespucci Prix Senghor.