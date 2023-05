Sheikh Zayed Book Award : l’historien Mathieu Tillier récompensé    

L'ouvrage examine l'évolution du système judiciaire au cours de la première période islamique, en mettant en lumière diverses questions cruciales, telles que le processus de dépôt des plaintes et des affaires, leur cheminement juridique et les personnes chargées de rendre les jugements définitifs.

Doté à près de 200.000 €

Mathieu Tillier est professeur d'histoire islamique médiévale à la Sorbonne à Paris et membre de l'équipe de recherche Orient et Méditerranée. Ses recherches portent sur la loi et les institutions islamiques. Il est également l'auteur des Cadis d'Irak et l'État abbasside (Presses de l'Ifpo, 2009).

Il a également édité des ouvrages en arabe et traduit de l’arabe en français d'al-Kindī et d'Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī sur les juges égyptiens omeyyades et abbassides. Ses travaux les plus récents portent sur les documents papyri reflétant les pratiques juridiques, sociales et culturelles dans l'Égypte médiévale.

À noter également que l’écrivain algérien Saïd Khatibi est lauréat dans la catégorie Jeune auteur pour son roman Nehayat Al Sahra'a (La fin du désert), publié par Hachette Antoine / Nofal en 2022 .

Le lauréat dans la catégorie Littérature est l'Irakien Ali Ja'far al-Allaq pour son autobiographie, Ila Ayn Ayyathouha Al Kaseedah, édité chez Alan Publishers & Distributors. Le prix de la traduction a été décerné au Tunisien Chokri Al Saadi pour sa traduction de l'anglais vers l'arabe d'Expression and Meaning : Studies in the Theory of Speech Acts, de John R. Searle.

Dr. Jalila Al Tritar a été récompensée dans la catégorie critique littéraire et artistique pour Le point de vue des femmes : Études sur les écrits personnels des femmes arabes, édité en 2021 chez La Maison Tunisienne Du Livre. Enfin, la maison égyptienne, ElAin Publishing, a remporté la catégorie Édition et technologie.

Faciliter les traductions

Ils succèdent à Mohamed Aldahi, Maria Daadoush, Muhsin J. Al-Musawi, Maisoon Saqer, Mohamed Al-Maztouri, Ahmed Aladawi et à la Bibliotheca Alexandrina.

Le Sheikh Zayed Book Award est l'un des Prix littéraires du monde arabe le plus prestigieux et le mieux doté : 193.000 € remis le 23 mai à l'occasion de la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi. Les lauréats, ainsi que les finalistes, reçoivent aussi une aide financière octroyée aux éditeurs internationaux afin de faciliter leur traduction.

Sa principale mission est de « promouvoir et rendre hommage aux intellectuels, chercheurs, autrices et auteurs, traducteurs, éditeurs et institutions qui ont apporté une contribution significative à la littérature, aux sciences sociales, à la culture et aux savoirs modernes liés au monde arabe ».

Crédits photo : Sheikh Zayed Book Award