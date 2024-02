6 livres encore en lice pour le Prix international de la fiction arabe

Les 6 titres en lice du Prix international de la fiction arabe :

The Seventh Heaven of Jerusalem, Osama al-Eissa, Al-Mutawassit (Palestine)

The Mosaicist, Eissa Nasiri, Masciliana (Maroc)

Suleima’s Ring, Rima Bali, Tanmia Publishing (Syrie)

Gambling on the Honour of Lady Mitsy, Ahmed al-Morsi, Dar Dawen (Égypte)

Bahbel: Makkah Multiverse 1945-2009, Raja Alem (Arabie saoudite), Dar Tanweer (Liban)

A Mask, the Colour of the Sky, Basim Khandaqji, Dar al-Adab (Palestine)

Deux autrices et quatre auteurs se font face, originaires de 5 pays différents et âgés de 31 à 60 ans. « Les auteurs, tous dotés d'un style narratif distinct, explorent ensemble un éventail remarquablement varié de thèmes cruciaux et actuels », souligne le jury de la récompense.

L'ouvrage lauréat sera connu le 28 avril prochain. La récompense est parrainée par l'Abu Dhabi Arabic Language Centre, rattaché au ministère de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi.

Le Prix international de la fiction arabe 2023 avait été décerné à Zahran Alqasmi, écrivain originaire d'Oman, pour son roman The Water Diviner, publié par l'éditeur Rashm.

Photographie : Abou Dabi en 2014 (illustration, Stéphane PERES, CC BY-NC 2.0)