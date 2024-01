Les trois finalistes du Grand Prix du Festival d'Angoulême 2024

Catherine Meurisse est pour la quatrième fois en finale de la plus prestigieuse des récompenses de la BD en France.

Ancienne étudiante de l'École Estienne et de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, et survivante de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, elle a notamment publié Mes hommes de lettres, Le Pont des arts, Moderne Olympia, La Légèreté, sur l'après-attentat de Charlie Hebdo, ou plus récemment La jeune femme et la mer chez Dargaud.

Ses bandes dessinées se concentrent souvent sur la littérature et les arts, non sans humour. L'illustratrice et dessinatrice de presse française est la première femme de la bande dessinée élue à l'Académie des Beaux-Arts en 2020.

Le deuxième, Daniel Clowes, est une figure emblématique de la bande dessinée indépendante américaine, ayant commencé sa carrière dans les années 1980 après des études à l'Institut Pratt de Brooklyn. Des œuvres comme Pussey! ou Orgy Bound, et le grand succès avec Ghost World (trad. Anne Capuron), adapté au cinéma en 2001. En novembre dernier a été publié en France Monica (trad. Jacques Binsztok) chez Delcourt.

Enfin, Posy Simmonds est une autrice et illustratrice britannique célébrée pour des œuvres telles que Gemma Bovery (trad. Liliane Sztajn, Jean-Luc Fromental) et Tamara Drewe (trad. Lili Sztajn), adaptations modernes et espiègles de Madame Bovary de Flaubert et Loin de la foule déchaînée (trad. Sophie Chiari) de Thomas Hardy. Elle a également déployé son humour pince-sans-rire dans des comic strips satiriques publiés dans Le Guardian, où elle a brocardé les milieux intellectuels britanniques.

Posy Simmonds a commencé sa carrière en tant qu'illustratrice de livres pour enfants avant de se tourner vers la bande dessinée et le dessin de presse. Son style distinctif combine des dessins détaillés avec une narration complexe.

Depuis le 22 novembre et jusqu'au 1er avril, la Bpi organise par ailleurs une exposition dédiée à la Britannique. Cette rétrospective, composée de cinq parties thématiques, expose près de 130 pièces originales, incluant dessins, croquis, esquisses et extraits de films, couvrant l'ensemble de sa carrière variée, du dessin de presse aux romans graphiques et albums pour enfants.

Le Grand Prix du Festival international de la BD d'Angoulême 2023 a été décerné à Riad Sattouf, qui avait succédé à la Canadienne Julie Doucet. Une exposition sera consacrée lors de la prochaine édition du festival à l'auteur de L'arabe du futur. Ce dernier avait été finaliste avec Alison Bechdel et... Catherine Meurisse.

Depuis 2014, le Grand Prix du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême est décerné selon les votes de la communauté professionnelle des auteurs et autrices de bande dessinée.

Crédits photo : Ferran Cornellà (CC BY-SA 4.0) / Edwardx (CC BY-SA 4.0) / Georges Seguin (CC BY-SA 3.0)