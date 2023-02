Prix Plume de Paon : découvrez les audiolivres sélectionnés

L'association est à l'initiative du Festival du livre audio et du podcast de Strasbourg (du 8 au 14 mai 2023). Et depuis 2021, du Festival du livre audio en ligne (du 1er au 7 mai 2023) en partenariat avec l’Institut français.

La structure s'adresse également à un public uniquement composé de professionnels. En découle l’organisation annuelle des Rencontres francophones du livre audio à Strasbourg (15 et 16 mai 2023). De plus, le premier Centre de ressources national pour ces créations a été impulsé en décembre 2022.

Parmi ces manifestations, trois récompenses : Grand Prix du livre audio, Prix du public du livre audio francophone, Plume de Paon des lycéens. Les sélections des deux premiers viennent d'être annoncées.

Grand Prix du livre audio :

Chaque année, il distingue des productions réparties en cinq catégories : classique, contemporain, jeunesse, document et polar.

Contemporain

Le Voyant d'Etampes, Abel Quentin, lu par Laurent Natrella (Lizzie)

Les Canaux du Mitan, Alex Nikolavitch, lu par Simon Jeannin (VOolume)

Quoi de neuf sur la guerre ? Robert Bober, lu par Denis Podalydès (Gallimard Ecoutez Lire)

L’événement, Annie Ernaux, lu par Claire de La Rüe du Can (Gallimard Ecoutez Lire)

Le colonel ne dort pas, Emilienne Malfatto, lu par Féodor Atkine (Audiolib Classique)

Le tour du monde en quatre-vingts jours, Jules Verne, lu par Samuel Charle (Lizzie)

Sur la route, Jack Kerouac, traduit par Josée Kamoun, lu par Yoann Gasiorowski, Sébastien Pouderoux, Rebecca Marder et Noam Morgensztern (Gallimard Ecoutez Lire)

Les Grandes Familles,Maurice Druon, lu par Christophe Brault (Audiolib)

Bonhomme de neige bonhomme de neige, Janet Frame, traduit par Keren Chiaroni et Elizabeth Letertre, lu par Isabelle Carré (Editions des femmes –Antoinette Fouque)

Prose du transibérien et de la petite Jeanne de France, Blaise Cendrars, lu par Jean-Louis Trintignant, musique de Jean-Louis Murat, illustré par Enki Bilal (Les Disques du Maquis)

Polar

Labyrinthes, Franck Thilliez, lu par Léovanie Raud (Lizzie)

Chien 51, Laurent Gaudé, lu par Jacques Bonnaffé (Actes Sud)

Leur domaine, Jo Nesbo, lu par Théo Frilet (Gallimard Ecoutez Lire)

Alabama 1963, Ludovic Manchette, lu par Christian Niemiec (Lizzie)

Billy Summers, Stephen King, traduit par Jean Esch, lu par Thierry Blanc (Audiolib)

Document

Consolations, Christophe André, lu par l’auteur (Lizzie)

Système 1, système 2. Les 2 vitesses de la pensée, Daniel Kahneman, lu par Christophe Brault (Gallimard Ecoutez Lire)

Au commencement était... David Graeber, David Wengrow, traduit par Elise Roy, lu par Cyril Romoli (Audiolib)

Au-delà de nos larmes, Tatiana Mukanire Bandalire, lu par Guila Clara Kessous (Editions des femmes-Antoinette Fouque)

Mes combats, Simone Veil, lu par Guila Clara Kessous (Alexandre Stanké)

Jeunesse

Tizan et ses gâteaux cannettes, Shenaz Patel, lu par Guillaume Silavant et Rachel de Speville, musique d’Asheel Tymun, Les Sons de l’encre Ltd (Atelier des Nomades)

Grand déménagement, Mathieu Pierloot et Françoiz Breut, musique de Claire Vailler et de Mocke (Le label dans la forêt)

Charivari, où es-tu papa, Nicolas Deutsch et Lola Eliakim, illustré par Marianne Pasquet (La montagne secrète)

Ma maison-tête, de et illustré par Vigg (Les Editions Fonfon)

Fosfore et les contes des sages, Carole Duffréchou, Jean-Jacques Fdida, Malika Halbaoui, Céline Ripoll, Audrey Siourd, illustré par Mélodie Bashcet (Seuil Jeunesse)

Prix du Public

De mars à mai, les internautes sont invités à découvrir la sélection de La Plume de Paon et à choisir leurs lauréats. Ces derniers trôneront dans deux catégories : littérature francophone contemporaine et littérature francophone jeunesse. Le vote du public se déroule sur une page dédiée permettant d’écouter les extraits mis à disposition par les éditeurs.

Contemporain

L’événement, Annie Ernaux, lu par Claire de La Rüe du Can (Gallimard Ecoutez Lire)

Le colonel ne dort pas, Emilienne Malfatto, lu par Féodor Atkine (Audiolib Classique)

Chien 51, Laurent Gaudé, lu par Jacques Bonnaffé (Actes Sud)



Blizzard, Marie Vingtras, lu par Stéphane Boucher, Alice de Lencquesaing, Patrick Mille et Sébastien Pouderoux (Audiolib)

Dix neuf, Sami Mokkaden, lu par Zeineb Henchiri (Livox)

Jeunesse

Tizan et ses gâteaux cannettes, Shenaz Patel, lu par Guillaume Silavant et Rachel de Speville, musique d’Asheel Tymun, Les Sons de l’encre Ltd (Atelier des Nomades)

Ma maison-tête, de et illustré par Vigg (Editions Fonfon)

Fosfore et les contes des sages, Carole Duffréchou, Jean-Jacques Fdida, Malika Halbaoui, Céline Ripoll, Audrey Siourd, illustré par Mélodie Bashcet (Seuil Jeunesse)

Gurty, Bertrand Santini, lu par Audrey Lamy (Gallimard Ecoutez Lire)

Poèmes par-dessus les toits, Pierre Soletti, traduit par Nada Issa, lu par Patricia Audo (français) et Mohamad Alarashi (arabe), illustré par Gabriella Corcione (Le Port a jauni)

