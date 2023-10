Le Prix de la littérature arabe s'ouvre aux lycéens

Le jury, présidé par Pierre Leroy, se réunira à l'automne pour délibérer et désigner le lauréat ou la lauréate de cette nouvelle édition du Prix de la littérature arabe. L'annonce du vainqueur se fera lors d'une cérémonie qui se tiendra le 28 novembre 2023 à l'Institut du monde arabe (IMA), en présence de Jack Lang, président de l'institution.

En 2023, en parallèle du Prix de la littérature arabe, la Fondation Jean-Luc Lagardère et l'IMA remettront pour la première fois un Prix de la littérature arabe des lycéens, assorti d'une dotation de 4000 €. Les élèves des lycées généraux, technologiques et professionnels de l'Académie de Versailles seront invités à voter pour leur livre favori parmi la sélection finale.

L'objectif de ce prix est de s'inscrire dans la lignée des engagements de l'Académie de Versailles, de la Fondation et de Institut en faveur du développement de l'interculturalité, et dans un effort d'élargir le regard des lycéens vers d'autres horizons, vers d'autres cultures et régions du monde.

Les ouvrages sélectionnés cette année sont :

Je me souviens de Falloujah de Feurat Alani (Irak), éd. JC Lattès

Les Portes du paradis (traduit de l’arabe par Luc Barbulesco) de Taleb Alrefai (Koweït), éd. Sindbad / Actes Sud

Les jardins de Basra (traduit de l’arabe par Philippe Vigreux) de Mansoura Ez-Eldin (Égypte), éd. Sindbad / Actes Sud

Les Cinq Soeurs de Percy Kemp (Liban), éd. Seuil

Noir Liban de Salma Kojok (Liban), éd. Erick Bonnier

Sur le méridien de Greenwich (traduit de l’arabe par Sophie Pommier et May Rostom) de Shady Lewis (Égypte), éd. Sindbad / Actes Sud

Si j’avais un franc d’Abdelkrim Saifi (Algérie), éd. Anne Carrière

La demeure du vent (traduit de l’arabe par Khaled Osman et Ola Mehanna) de Samar Yazbek (Syrie), éd. Stock

Le lauréat du Prix de littérature arabe succèdera à Bel abîme de Yamen Manai (éd. Elyzad, 2021).

