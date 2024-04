Sheikh Zayed Book Award : La Casa Árabe Personnalité Culturelle 2024

Le conseil d'administration et le comité scientifique du prix ont salué le rôle crucial de cette institution dans le renforcement des liens culturels entre les mondes arabe et espagnol et son engagement unique en faveur du dialogue interculturel.

Depuis sa fondation en 2006, La Casa Árabe s'est consacrée à l'étude et à la promotion de la culture arabe en Europe et en Amérique latine, accueillant de nombreux écrivains, artistes et penseurs arabes ainsi que des espagnols arabisants.

Basée à Madrid avec une antenne à Cordoue, La Casa Árabe est un centre linguistique et une institution publique espagnole qui célèbre et promeut la culture arabe dans le monde hispanophone, mettant particulièrement l'accent sur l'Espagne, où résident environ 600.000 locuteurs natifs arabes.

La Casa Árabe travaille à créer des ponts durables et ouvrant la voie à de nouveaux dialogues interculturels. Ses nombreuses initiatives comprennent des cours de langue arabe, des conférences, des projections de films arabes, des concerts et des ateliers de calligraphie pour tous les âges. Parmi ses récentes initiatives figure le Prix de l'amitié Casa Árabe, lancé en 2023 lors de la Journée internationale de la langue arabe, qui reconnaît les contributions significatives à la diffusion de la langue arabe. En 2023, Carmen Ruiz Bravo-Villasante fut honorée comme première récipiendaire de ce prix.

L'engagement de La Casa Árabe à renforcer les liens entre l'Espagne et les nations arabes joue par ailleurs un rôle clé dans le soutien des relations diplomatiques et le renforcement du dialogue interculturel à travers un large éventail d'initiatives sociales, culturelles, éducatives et économiques. La Casa Árabe est le second lauréat espagnol de ce prix, après le professeur Pedro Martinez Montavez, éminent arabisant, qui l'avait reçu en 2009.

La Casa Árabe s'intègre dans un réseau de Casas, incluant Casa de América, Casa Asia, Casa África, Casa del Mediterráneo, et Centro Sefarad-Israel.

J'ai le grand plaisir de désigner et d'honorer la Casa Árabe comme lauréate distinguée de la catégorie personnalité culturelle de l'année 2024 du Sheikh Zayed Book Award. L'influence profonde de la Casa Árabe sur les échanges culturels entre l'Espagne et le monde arabe est louable, en particulier grâce à son travail significatif de défense, de promotion et de célébration de la langue arabe. Le lien historique entre la culture arabe et le monde hispanophone, qui remonte à l'époque d'Al-Andalus, souligne l'importance d'organisations telles que la Casa Árabe, qui se consacrent à l'entretien et à la préservation de ces liens culturels durables. Nous sommes fiers de célébrer la Casa Árabe, une institution qui met l'accent sur la consolidation, l'amélioration et le maintien de ces liens culturels de longue date. - Son Excellence Dr Ali Bin Tamim, secrétaire général du Sheikh Zayed Book Award et président du Centre de langue arabe de Abu Dhabi.

Son Excellence Irene Lozano Domingo, directrice de La Casa Árabe, a exprimé que ce prix valide les efforts de diplomatie culturelle de l'Espagne, en particulier vers le monde arabe, et encourage l'institution à poursuivre son travail d'échange culturel.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 30 avril lors de la Foire Internationale du Livre d'Abu Dhabi, où La Casa Árabe recevra 1.000.000 de dirhams des Émirats (environ 249.197 euros).

Le Sheikh Zayed Book Award, lancé en 2006, est l'un des prix littéraires et culturels arabes les plus prestigieux. Il célèbre les contributions significatives dans diverses catégories, de la littérature jeunesse à la traduction, et soutient l'industrie de l'édition à travers des bourses de traduction pour aider à traduire et publier des œuvres remarquables en différentes langues, renforçant ainsi le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle.



Crédits photo : Le Sheikh Zayed Book Award