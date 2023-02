IMA : trois auteurs invités pour les rencontres littéraires  

Littérature, poésie, bande dessinée... Autour de leur actualité ou d’une œuvre moins récente, c’est leur univers que l’IMA souhaite mettre en lumière, toute l’année.

Programmation des rencontres littéraires :

Samedi 4 mars

Une heure avec Gilles Gauthier. Animé par Bernard Magnier.

L’Homme de Tanger (Riveneuve)

Gilles Gauthier est traducteur de l'écrivain égyptien Alaa El-Aswany. Il a été professeur puis diplomate, essentiellement dans le monde arabe (Algérie, Égypte, Bahreïn, Yémen, Irak, Liban, Maroc). Son second roman, L’homme de Tanger, raconte les tribulations de Pierre Fauvier. Ce jeune enseignant français est de retour au Maroc, après cinq années d’absence, à la demande insistante de son ancien amant qui disparait à son arrivée.

Samedi 11 mars

Une heure avec Xavier Le Clerc. Animé par Jean-Laurent Lastelle.

Un homme sans titre (Gallimard)

Né Hamid Aït-Taleb dans un petit hameau de Kabylie en 1979, d’une famille de neuf enfants et de parents immigrés, Xavier Le Clerc grandit en Normandie. Il est diplômé de la Sorbonne, en Sciences Humaines et en Littérature Générale et Comparée. Il vit depuis vingt ans entre Londres, Milan et Paris.

Un Homme sans titre, son dernier roman finaliste de la sixième édition du Prix Montluc Résistance et Liberté, retrace la vie de son père, avec en creux son propre parcours. En lisant le reportage Misère de la Kabylie, publié par Camus en 1939, il découvre dans quelles conditions de dénuement son père a grandi. Il retrace le parcours de cet homme courageux, si longtemps absent et mutique, arrivé d’Algérie en 1962 et embauché comme manœuvre à la Société métallurgique de Normandie.

Samedi 18 mars 2023

Une heure avec Feurat Alani. Animé par Bernard Magnier.

Je me souviens de Falloujah (JC Lattès)

Grand reporter, Feurat Alani est né en France en 1980, de parents irakiens. Correspondant à Bagdad pour I-Télé et Le Point notamment, collaborateur régulier du Monde diplomatique et de Géo, il a également réalisé des reportages pour L’Effet Papillon, Canal+ avant de fonder sa propre société de production.

Son documentaire Irak : les enfants sacrifiés de Falloujah a été primé dans plusieurs festivals. Il est également lauréat du prix Albert-Londres en 2019 pour son livre Le parfum d’Irak (Nova/Arte éditions). Je me souviens de Falloujah est le premier roman de Feurat Alani sur l’identité et la transmission dans lequel père et fils renouent le fil rompu d’un dialogue aussi bouleversant que nécessaire.

Au début des années 1970, le jeune Rami décide de fuir la dictature de Saddam Hussein. Réfugié politique en France, c’est un homme taiseux et secret sur son passé. À la fin de sa vie, alors qu’il est hospitalisé, Rami est soudain atteint d’amnésie. Ses souvenirs semblent s’être arrêtés quelque part entre l’Irak et la France. Rami a oublié la seconde partie de sa vie : celle de l’exil. Euphrate va alors raconter à son tour ce qu’il en sait, avec l’espoir de percer certains secrets.

Crédits photo : Institut du monde Arabe - axxlpower (CC BY-NC-ND 2.0)