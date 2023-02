Quelle est la langue la plus récompensée par les prix littéraires ?

Alain Calvet, docteur ès sciences et Louis-Jean Calvet, docteur ès lettres et sciences humaines, professeur de linguistique, ont réalisé les recherches et déterminé les treize facteurs retenus pour ce Baromètre des langues dans le monde 2022, soutenus par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Cette étude permet de mesurer le « poids » des langues, mais propose surtout un document qui offre la possibilité de mettre en avant ou, au contraire, de supprimer un ou plusieurs facteurs. Ainsi, en fonction des critères conservés, un autre classement se dessinera.

Le facteur des prix littéraires internationaux permet d'évaluer la reconnaissance d'une langue en fonction du nombre de récompenses mondiales attribuées à un auteur qui l'utilise pour ses œuvres écrites.

Nobel « eurocentré »

Le facteur des prix littéraires internationaux posé, restait encore à en déterminer les contours. Le Prix Nobel de Littérature, récompense la plus prestigieuse et la plus réputée au monde pour les textes littéraires, ne peut pas suffire.

En effet, « [e]nviron 60 % des prix [Nobel de Littérature] ont été attribués à l'anglais, au français, à l'allemand ou à l'espagnol, le comité Nobel est “eurocentrique” », rappellent les deux auteurs. « Dans le même ordre d'idée, il faut remarquer que la Suède à elle seule a récolté autant de prix que l'ensemble de l'Asie [...]. »

S'ils nuancent en citant quelques reconnaissances bienvenues, notamment envers le bengali, l'arabe, le chinois mandarin ou encore l'hébreu, les chercheurs mettent aussi en évidence un biais politique difficile à évaluer. L'Académie suédoise, qui décerne la récompense, est « considérée comme pensant “à gauche” », ce qui viendrait influer sur les auteurs honorés, en fonction de leurs orientations idéologiques ou de leur pays d'origine.

Peu de prix internationaux

Neuf autres récompenses littéraires ont donc été prises en compte avec le Prix Nobel de Littérature (Suède) : le Prix Neustadt (États-Unis), le Prix Man Booker (Royaume-Uni), le Prix Franz Kafka (République tchèque), le Prix Ovid (Roumanie), le Prix Jérusalem (Israël), l’American Award in Literature (États-Unis) et le prix « Golden Wreath » (Macédoine du Nord), le Prix Princesse des Asturies (Espagne), mais uniquement à partir de 1999 et enfin le Prix Park Kyung-Ni (Corée du Sud).

Nous avons bien entendu recherché des prix internationaux décernés dans d’autres pays que ceux appartenant au « monde occidental », il en existe peu, la plupart des prix récompensent des auteurs écrivant dans la langue du pays. – Alain Calvet et Louis-Jean Calvet

L'anglais domine

Sans surprise, le classement des langues les plus récompensées par des prix littéraires laisse apparaitre en première place l'anglais. Assez loin derrière, l'espagnol pointe en deuxième position, bénéficiant de l'apport culturel du continent sud-américain.

En troisième position, le français, qui peut aussi faire valoir l'apport des nombreux pays francophones. Directement derrière, l'allemand, suivi par la langue russe. L'italien pointe à la sixième place, à égalité avec le polonais. Le tchèque, l'hébreu et le portugais ferment le top 10.

Le Baromètre des langues dans le monde peut se retrouver à cette adresse.

Photographie : Globe terrestre, Malby & Co, 1848 (détail), ActuaLitté, CC BY SA 2.0