Apprendre des langues, c’est s’ouvrir à d’autres littératures

Malgré notre appartenance à l’Union européenne, on ne peut pas vraiment dire encore que les Français soient particulièrement à l’aise avec les langues. En effet, un peu moins de la moitié des Français, 44 % disent maîtriser une langue étrangère. C’est l’anglais qui tient le haut du pavé, avec 31 % des Français qui connaissent la langue de Shakespeare. Ensuite, c’est l’espagnol, avec 11 %, puis l’allemand, à égalité avec l’italien, à 4 %, enfin le portugais, à 2 %. A noter que l’arabe monte en puissance, puisqu’il s’affiche désormais à 6 %, selon l'enquête Pratiques culturelles en France métropolitaine de 2018.

De gros efforts restent donc à faire pour que la France puisse se targuer d’être un pays véritablement tourné vers la diversité culturelle. Si la maîtrise de l’anglais est très recherchée sur un plan professionnel, maîtriser une langue plus rare peut aussi être un atout sur le marché du travail, selon le secteur dans lequel on souhaite intervenir. Si vous cherchez un professeur d’anglais en ligne, de nombreuses offres sont disponibles, et l’on peut rapidement se mettre à travailler, quand bien même on se retrouverait éloigné de toute structure permettant l’apprentissage des langues. C’est une des révolutions apportées par Internet : on peut échanger avec des personnes qui sont à l’autre bout de la planète.

Mais à l’utilitarisme qui pousse parfois à apprendre l’anglais peut aussi répondre l’intérêt d’apprendre une langue afin de découvrir en profondeur une autre culture, et notamment une autre littérature. Si l’on a tendance à mettre très souvent en avant la littérature française sur le plan international, (le nombre de prix Nobel obtenus en témoigne, avec 16 sur 119, soit 13.4 % des lauréats, devant les Etats-Unis), bien d’autres pays se distinguent par une fibre littéraire à la fois très développée et radicalement différente des écrits de langue française.

Si vous êtes obligés d’apprendre l’anglais pour des raisons professionnelles, en plus de vous astreindre à regarder des séries en version originale, vous pouvez aussi vous plonger dans quelques œuvres classiques de la littérature anglo-saxonne. Vous trouverez là peut-être de nouvelles raisons de progresser très rapidement. De nombreuses éditions bilingues sont proposées, avec des prix très accessibles.

Les éditions Gallimard développent une collection Folio bilingue, tandis que le Livre de Poche distingue une collection « Unilingue », avec des notes quand on a déjà un certain niveau, et une collection « Bilingue » pour les débutants, avec la totalité de la traduction en face du texte original. Pensez à des titres comme Gatsby le Magnifique, L’attrape-cœur, ou bien Alice aux pays des merveilles. Avec ce dernier, vous renouerez avec votre enfance, tout en profitant enfin à plein de tous les jeux de mots inventés par le facétieux Lewis Caroll.

Mais si vous souhaitez découvrir la littérature espagnole à travers des textes originaux, c’est aussi possible, comme pour l’allemand ou l’italien. Pensez, dans ces différents cas à des écrivains comme l’Allemand Goethe, l’Italien Dino Buzzati, ou l’Espagnol Cervantès. Mais, il va falloir tout de même vous armer de patience pour pouvoir pleinement profiter de tels écrivains. Il est bien plus aisé d’écouter de la musique dans une langue qui n’est pas la nôtre. C’est ce que font 83 % des Français. En revanche, quand il s’agit de lire des livres en langue étrangère, ils ne sont plus que 13 % à dire le faire, loin derrière les films ou les séries (avec respectivement 32 % et 24 %). Avouons que sans le son et l’image, l’expérience est bien plus exigeante.

Mais à chaque média ses apports. Lire dans une langue étrangère vous permettra bien évidemment d’améliorer votre compréhension de l’écrit. A contrario, regarder des films ou des séries, vous aidera dans la compréhension orale de la langue. Entrer dans une autre langue demande l’apprentissage progressif de multiples compétences.

Pour espérer réussir, c’est la régularité qui paie. Le mieux est sans doute de s’imposer un planning de travail. Quelques pages par jour, un épisode d’une série pour se faire plaisir, et, bien sûr, l’échange en direct avec quelqu’un qui parle la langue que vous cherchez à apprendre. Le passage par Internet, avec les offres en ligne, est alors un solide appui. Disposer d’une méthode pour revoir les bases grammaticales est aussi important afin de ne pas être freiné dans l’apprentissage pour des structures idiomatiques.

Crédits illustration Pexels CC 0