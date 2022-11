Jérémie Koering reçoit le Prix Pierre Daix 2022

Les membres du jury saluent le travail de l’historien d’art et professeur Jérémie Koering, la qualité de la recherche et de l’écriture, et le choix d’un sujet – l’histoire de l’iconophagie de l’Antiquité à nos jours – hors des sentiers battus, jusqu’ici peu documenté, puisant à l’Antiquité et allant jusqu’à informer la création moderne et contemporaine.

Comme un modèle de ce que peut être une nouvelle histoire de l’art, cette analyse érudite et inédite a retenu l’attention par sa capacité à actualiser, à renouveler, à décloisonner la discipline.

De l’Antiquité à nos jours

Manger ou boire des images... quelle drôle d’idée ! Et pourtant, depuis l’Antiquité, on n’a cessé de se repaître de fresques, d’icônes, de sculptures, de gravures, d’hosties estampées, de gaufres héraldiques, de représentations en massepain ou de mets sculptés... Spécifiquement produits pour être consommés ou détournés de leur destination première pour être ingérés, ces artéfacts figuratifs ont non seulement pu être regardés, mais encore incorporés sous forme solide ou liquide. Mais comment expliquer pareille attitude à leur égard ?

Pourquoi prendre en soi une image, au risque de la détruire, plutôt que de la contempler à distance, sagement ? Quels imaginaires traversent ces désirs d’incorporations ? Quelles sont les configurations visuelles offertes à la bouche et quels en sont les effets ? Quelles fonctions thérapeutiques, religieuses, symboliques ou sociales peut-on attribuer à cette forme de relation iconique ? Voici quelques-unes des questions à partir desquelles cette enquête sur l’iconophagie se déploie.

Moule à pain d’épice avec représentation de la Crucifixion, 1587, moulage en plâtre peint d’après un modèle en bois, Munich, Bayerisches Nationalmuseum. Prix Pierre Daix.

Ce livre propose ainsi, pour la première fois, de retracer l’histoire de l’iconophagie depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Et pour rendre compte de ce pan encore inexploré de l’histoire des images, Jérémie Koering propose d’analyser les enjeux culturels et les imaginaires qui traversent cette expérience parfois paradoxale des images en privilégiant une approche pluridisciplinaire mêlant histoire de l’art, anthropologie, histoire culturelle et matérielle, histoire du corps et histoire des sens.

Une édition en langue anglaise est en préparation chez l’éditeur new-yorkais Zone Books.

Jérémie Koering est professeur ordinaire en histoire de l’art des Temps Modernes à l’université de Fribourg. Ses travaux portent sur l’art de la Renaissance dans ses dimensions politiques (Le prince en représentation, Actes Sud, 2013) et poïétiques (Léonard de Vinci. Dessins et peintures, Hazan, 2007 ; avec S. J. Campbell, Andrea Mantegna, Making Art History, Wiley, 2014 ; Caravage, juste un détail, INHA, 2018), et sur l’anthropologie historique des images (Les iconophages. Une histoire de l’ingestion des images, Actes Sud, 2021 / Zone Books, 2024).

Il s’intéresse également à l’histoire de l’histoire de l’art (avec F. Alberti et C. Gerbron, Penser l’étrangeté, PUR, 2012 ; édition de R. Klein, L’esthétique de la technè, INHA, 2017 ; avec Y.-A. Bois, Damisch-Schapiro in October, 2019, 167 ; avec Carole Maigné édition de R. Klein, Essai sur la responsabilité, INHA, 2022 ; avec G. Cassegrain, C. Cieri Via et D. Di Cola, Leo Steinberg Now. Il pensiero attraverso gli occhi, Campisano, 2022 ; avec Alina Payne et Alessandro Nova, Robert Klein: a Meteor in Art History and Philosophy, Harvard University Press, 2023).

Ses recherches actuelles sont consacrées aux métaphores du processus artistique à la Renaissance, aux Ménines de Velázquez (Pinceau Royal, Actes Sud, 2023) ou encore au dessin comme outil épistémologique en histoire de l’art (Meyer Schapiro, Hubert Damisch, Louis Marin, Leo Steinberg).

La stèle de Metternich. Prix Pierre Daix.

Le jury est composé de : Emma Lavigne, présidente du jury Directrice générale de la Collection Pinault ; Laure Adler, Journaliste, femme de lettres ; Jean-Louis Andral, historien et critique d’art, directeur du musée Picasso d’Antibes ; Martin Bethenod, Président du Crédac, président des Archives de la critique d’art ; Nathalie Bondil, Historienne de l’art, directrice du nouveau département du musée et des expositions de l’Institut du monde arabe ; Jean-Pierre Criqui

Conservateur des collections contemporaines, Musée national d’art moderne / Centre Pompidou, rédacteur en chef des Cahiers du Musée national d’art moderne ; Cécile Debray, Historienne d’art, présidente du Musée national Picasso-Paris ; Donatien Grau, Historien de l’art et de la littérature française, critique d’art et écrivain ; Christophe Ono-dit-Biot Directeur adjoint de la rédaction de l’hebdomadaire Le Point, écrivain ; Bruno Racine, Directeur de Palazzo Grassi — Punta della Dogana, écrivain ; Pascal Rousseau, Historien de l’art moderne et contemporain, récipiendaire du Prix Pierre Daix 2020.

L'édition 2021 a vu German Viatte être récompensé pour L’envers de la médaille, paru chez L’Atelier contemporain.

