Florence Ollivry parmi les finalistes du Prix du livre Cheikh Zayed 2024

Les autres catégories sont : Littérature, Édition et Technologie, Traduction, Jeune auteur, Contribution au développement des nations et Édition de manuscrits. Dans sa 18e édition, le Prix du livre Cheikh Zayed a reçu 4240 candidatures de 74 pays, avec une représentation de la France donc.

Cet ouvrage apporte une nouvelle lumière sur le travail de Louis Massignon (1883-1962) concernant la mystique musulmane, enrichi par des informations historiques et biographiques exclusives. Il détaille l'influence significative de Massignon sur les études islamiques, en particulier durant la genèse du soufisme, mettant en avant ses contributions essentielles.

En outre, le livre examine de manière critique la manière dont Massignon percevait les vocations mystiques dans l'islam, en analysant sa compréhension de la sainteté et du personnage d'al-Ḥallāj, tout en tenant compte des recherches les plus récentes. Enfin, il questionne la position du chercheur en sciences religieuses, soulignant l'importance de maintenir une objectivité qui ne déforme pas la réalité mais plutôt la met en lumière et la révèle.

Florence Ollivry-Dumairieh, spécialiste en islamologie, a exploré divers domaines avant de se consacrer à l'étude des mystiques musulmans. Ses recherches antérieures comprennent l'anthropologie alimentaire au Proche-Orient, illustrée par son œuvre Les secrets d'Alep publiée chez Sindbad en 2006, et l'étude des échanges textiles méditerranéens, comme le montre son livre La soie et l'Orient aux éditions Rouergue en 2011. Actuellement, elle travaille sur une thèse doctorale à l'École pratique des hautes études et à l'université de Montréal, qui se concentre sur le langage des premiers mystiques de l'islam.

De très belles dotations

Le Prix du livre Cheikh Zayed, créé en 2006, se donne pour mission de reconnaître et célébrer le travail des intellectuels, chercheurs, écrivaines et écrivains, traducteurs, éditeurs, ainsi que des institutions qui ont offert une contribution remarquable à la littérature, aux sciences sociales, à la culture et aux connaissances contemporaines associées au monde arabe.

Il est organisé par le Centre de langue arabe d'Abu Dhabi sous les auspices du département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi.

L’annonce des lauréats 2024 surviendra fin mars. La cérémonie de remise des Prix aura lieu le 30 avril à la Foire Internationale du livre d’Abu Dhabi. Le prix est doté pour chacun des lauréats de 750.000 dirhams des Émirats arabes unis, soit 186.898 €. La personnalité culturelle de l’année recevra 1.000.000 dirhams des EAU, soit 249.197 €.

Les finalistes :

Dans la catégorie Littérature :

Al Halwani...Thulathiyat al-Fatimiyeen (Al Halwani, La trilogie Fatimide), de l’écrivaine égyptienne Reem Bassiouney, publié par la maison d'édition Nahdet Misr en 2022.

Fursa L-Gharam Akheer (Une chance pour un dernier amour), de l’écrivain libanais Hassan Dawood, publié par Hachette Antoine/Nofal en 2022.

Nasheej al-Duduk (Le gémissement de Duduk) de l’écrivain jordanien Jalal Barjas, publié par the Arab Institute for Research and Publishing en 2023.

Dans la catégorie Édition et technologie, sont retenus :

Die Internationale Jugendbibliothek, Munich, Allemagne

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espagne

La maison d’édition Bayt Elhekma pour les industries créatives, Chine

Le podcast Finjan, Arabie Saoudite

Dans la catégorie Culture arabe dans une autre langue :

The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam, de l’universitaire allemand Frank Griffel, publié en anglais par Oxford University Press en 2021

On Earth or in Poems : The Many Lives of al-Andalus, du professeur américain Eric Calderwood (USA), publié en anglais par Harvard University Press en 2023

Warum es kein islamisches Mittelalter gab, du professeur d’islamologie Thomas Bauer, publié en allemand par C.H. Beck Verlag en 2018

La letteratura d’adab, de l’universitaire italienne Antonella Ghersetti, publié en italien par l’Istituto per l’Oriente Carlo Nallino en 2021

Louis Massignon et la mystique musulmane : Analyse d’une contribution à l’islamologie de l’islamologue française Florence Ollivry, publié en français par Brill Publishing en 2023

Dans la catégorie Traduction, sont retenus :

Al-Aalam Iradatan wa-Tamathulan (Die Welt als Wille und Vorstellung, Le Monde comme volonté et comme représentation) de Arthur Schopenhauer, traduit de l’allemand vers l’arabe par le traducteur égyptien Dr Said Tawfik, publié par Dar Al Kitab Al Jadeed en 2023

Limatha Naqraa’ al-Adab al-Classiki? (Perché Leggere I Classici ?, Pourquoi lire les classiques ?) de Italo Calvino, traduit de l’italien vers l’arabe par la traducteur koweitien Dalal Naserallah, publié par Al Mada for Media, Culture and Arts en 2021

Al-Ilm al-Jadeed (La Scienza Nuova, La science nouvelle) de Giambattista Vico, traduit de l’italien vers l’arabe par le traducteur tunisien Dr Ahmed Somai, publié par Adab Publishing and Distribution en 2022

Dans la catégorie Jeune auteur, sont retenus :

Na’eesh li-Nahki: Balaghat al-Takhyeel fi Kalila wa Dimna (Vivre pour raconter : l'imagination éloquente dans Kalīla wa-Dimna) de l’universitaire marocain Mustapha Rajouane, publié par Kunouz Al-Ma’refa Publishing and Distribution House en 2023

Simya’iyat al-Qira’a: Dirasa fi Shurooh Diwan al-Mutanabbi fi al-Qarn al-Sabe’ Hijri (La sémiotique de la lecture : une étude de l'interprétation du Diwan d'Al-Mutanabbi au septième siècle) de l’universitaire yéménite Dr Alawi Ahmed Al Malgami, publié par Kunouz Al-Ma’refa Publishing and Distribution House en 2023

Al Mashhad al-Moriski: Sardiyat al-Tard fi al-Fikr al-Espani (Le paysage morisque : récits d'expulsion dans la pensée espagnole moderne) de l’universitaire tunisien Dr. Houssem Eddine Chachia, publié par the Centre for Research and Knowledge Intercommunication en 2023

Dans la catégorie Contribution au développement des nations :

Al-Asmaa’ al-Jughrafiya – Thakirat Ajyal (Noms géographiques - Héritage des générations) du géographe émirati Dr Khalifa Alromaithi, publié par Austin Macauley Publishers en 2022

Sikkat al-Tramway: Tareeq al-Hadatha Marra bi-Dimashq (Tramway ferroviaire : le chemin de la modernité passe par Damas) de l’historien anglo-syrien Sami Marwan Moubayed, publié par Riad El Rayyes Books en 2022

Al-Arabiya Lughat al-Aayn: Dirasa Dalaliya Uurfaniya (La langue arabe : une étude de sémantique cognitive) de l’universitaire tunisienne Dr Fatima Bakouch, publié par Masciliana Editions en 2023

Dans la catégorie Édition de manuscrits, sont retenus :

Sharh Diwan Thi-Al Rimma li Abi al-Hasan Ali bin Mohammed bin Ali bin Kharouf Al-Eshbili Al-Andalusi (Interprétation du Diwan de Thi Al Rimma par Abi Al Hassan Ali bin Mohammed bin Ali bin Kharouf Al-Eshbili Al-Andalusi) de Awad bin Mohammed

Salem Al Daheel Al Awlaqi (Arabie Saoudite), publié par Dar Al Nawader - Al Madina Al Munawwarah Literary Publishing Club en 2019

Al-Fawa’id al-Sunniya fi al-Rihla al-Madaniya wal-Rumiya, Tathkirat al-Nahrawali (Avantages sunnites dans le "Journal de Nahrawali" de Madani et Roman Journey) d'Al-Mahdi Eid Al-Rawadieh (Jordanie), publié by The Orient-Institut Beirut en 2022

Safinat al-Mulk wa-Nafisat al-Fulk (Shehab al-Din) al-Muwashah wa-Musiqa al-Maqam al-Natiqa bil-Arabiya bayn al-Tantheer wal-Maras (Le navire de la possession et le navire précieux (Shehab al-Din) - Muwashah et musique maqam arabophone entre théorie et pratique) du Dr Mustafa Said (Egypte), publié par ElAin Publishing en 2023

Le Dr. Ali bin Tamim, secrétaire général du Prix du livre Cheikh Zayed et président du Centre de langue arabe d'Abu Dhabi, a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler la liste des finalistes de l’édition 2024 qui illustre l'excellence de la littérature contemporaine universitaire, de fiction et de non-fiction relative au monde arabe. Tout au long du processus rigoureux de sélection et d'évaluation de ce prix prestigieux, nous avons été témoins de sujets très variés et stimulants, mettant en évidence la profondeur, la créativité et la rigueur scientifique de la communauté des éditeurs arabes contemporains. C'est avec une grande fierté que nous présentons cette remarquable shortlist, qui donne un aperçu de la richesse culturelle et de la vitalité intellectuelle du paysage littéraire arabe d'aujourd'hui. »

