En Turquie et en Syrie, le patrimoine culturel ébranlé

En quelques minutes, des villes entières sont tombées, en Turquie et en Syrie, provoquant une catastrophe aux conséquences humanitaires dramatiques. Plus de 35.000 personnes ont perdu la vie, tandis que le nombre de blessés s'approche des 100.000 victimes. Plusieurs millions de citoyens turcs ou syriens se retrouvent par ailleurs sans abris.

La solidarité internationale s'est activée pour venir en aide aux deux pays, avec 49 parties prenantes dans cet effort qui joue aussi contre la montre, pour la recherche de survivants. Les initiatives sont presque totalement tournées vers la recherche, le soin et l'évacuation des blessés, mais l'inquiétude grandit pour le patrimoine culturel des deux pays touchés.

« Les bibliothèques sont détruites »

Les impressionnantes images de villes à terre, en Turquie et en Syrie, laissent deviner l'ampleur du désastre pour les résidences privées. Des immeubles entiers, parfois construits par les promoteurs au mépris des règles de sécurité et truffés de malfaçons, ne sont plus que des tas de gravats.

Dans le nord de la Syrie, des habitations de fortune n'ont évidemment pas mieux résisté à la violence des tremblements de terre. Antoine Audo, évêque d'Alep, a décrit à Vatican News le paysage désolé de la ville. « La frayeur a été totale et, à présent, les gens sont dans les rues, dans le froid et sous la pluie. Les dégâts sont partout, même dans la cathédrale. Les bibliothèques sont détruites, les maisons effondrées. La situation est apocalyptique. »

La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), dès le 9 février, a envoyé par un message des vœux de « force et de courage à nos collègues en Turquie et en Syrie ». Barbara Lison, présidente de l'organisation internationale, rappelle qu'une « telle catastrophe n'épargne pas les institutions patrimoniales. Nous savons que des bibliothèques sont installées dans la région, et elles ont été victimes des événements elles aussi, sans aucun doute. »

Pour l'instant, les données portant sur les établissements de lecture publique ou sur les lieux patrimoniaux sont manquantes ou très parcellaires. Pour autant, la mobilisation se prépare déjà.

Faire face à la catastrophe

Les institutions internationales spécialisées dans la sauvegarde du patrimoine culturel ne veulent pas perdre de temps : dans ce domaine aussi, chaque jour compte pour limiter les dégâts. L'UNESCO a engagé, dès le 7 février, « avec ses partenaires et les autorités nationales un premier recensement des dommages sur le patrimoine ».

Avec le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), l'organisation a identifié des lieux à risques, comme la ville d'Alep, notamment sa citadelle, une partie de son mur d'enceinte et des bâtiments du souk.

Le château de Gaziantep, en Turquie, fondé sous l'Empire romain, a subi des dégâts très impressionnants, qui ont entre autres touché les murailles extérieures de la forteresse.

Si les lieux patrimoniaux font l'objet des premières attentions, les documents et autres pièces qui constituent l'héritage culturel des deux pays ne sont pas oubliés. L’ICOM, le Conseil international des Musées, et l'organisation internationale Bouclier Bleu, spécialisée dans la préservation patrimoniale, affirment avoir mobilisé leurs comités nationaux et internationaux.

La principale préoccupation au lendemain de toutes les catastrophes de ce type est de secourir les blessés et de sauvegarder toutes les vies. Cependant, l’ICOM souhaite également attirer l’attention sur les risques à long terme, et les menaces pour le patrimoine — comme les possibilités de vols et de contrebande — qui continueront après que les victimes de cette catastrophe auront été secourues et aidées. – L'ICOM, Conseil international des Musées

Si le réseau des musées turcs est suffisamment structuré pour permettre une collaboration entre établissements, la Syrie, déjà mise à mal par la guerre, a moins d'outils à mobiliser.

Une liste rouge d'urgence des biens culturels syriens en péril doit être consultée pour éviter les trafics et recels d'œuvres volées : les manuscrits en papier et en parchemin, rouleaux et livres avec des inscriptions en grec, en syriaque ou en arabe, mais aussi les tablettes en céramique (argile, terre cuite) et en bronze avec des inscriptions cunéiformes, araméennes, syriaques, grecques, latines et arabes doivent ainsi susciter la vigilance.

Appel à la solidarité

À l'international, signalons enfin les messages de nombreux auteurs du monde entier, incitant à la solidarité avec les populations turque et syrienne.

L'écrivaine turque Elif Shafak a publié sur le réseau social Twitter un appel aux dons, mais a aussi signé pour le Financial Times un article revenant sur la tragédie. « Il s'agit d'une catastrophe naturelle aux dimensions exceptionnelles. Mais ce qui l'a rendue si mortelle, ce qui a démultiplié les souffrances n'est pas la nature elle-même. Ce sont des systèmes construits par l'homme d'inégalité et de corruption », souligne-t-elle.

L'assentiment tacite ou l'abandon des autorités et de l'État, en Turquie comme en Syrie, sont en effet pointés par les populations depuis le drame de ce début février.

Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature, fait état dans le New York Times d'un peuple « excédé », plus que jamais. « [L]a colère, l'amertume, le désespoir d'avoir été pris au dépourvu ne faiblissent pas », écrit-il.

Photographie : fouilles des décombres, le 6 février 2023, en Turquie (EU Civil Protection and Humanitarian Aid, CC BY-ND 2.0)