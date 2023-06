Une deuxième sélection pour le Prix Pierre Daix 2023

Créé en 2015 par François Pinault, en hommage à la mémoire de son ami écrivain et historien de l’art français, le Prix Pierre Daix distingue chaque année un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain.

Les sélectionnés sont :

Vers un art anthropocène. L’art écologique américain pour prototype de Bénédicte Ramade (Les Presses du réel)

Ciels d’Amérique. 1801-2001 d’Alain Cueff (Les Belles Lettres)

Magic Moirés. Gerald Oster et l’art des moirages d'Arnauld Pierre (Macula)

Compagnons de lutte. Avant-garde et critique d’art en Espagne pendant le franquisme de Paula Barreiro López (Maison des sciences de l’homme, trad. Phoebe Hadjimarkos Clarke)

Le Long Combat de l’Afrique pour son art. Histoire d’une défaite postcoloniale de Bénédicte Savoy (Seuil)

Le Japonisme, un art français de Sophie Basch (Les Presses du réel)

L’art de la décolonisation. Paris-Dakar, 1950-1970 de Maureen Murphy (Les Presses du réel)

Le jury, sous la présidence d’Emma Lavigne, directrice générale et conservatrice générale de la Collection Pinault, est composé de Laure Adler (journaliste, femme de lettres) ; Jean-Louis Andral (historien et critique d’art, directeur du musée Picasso d’Antibes) ; Martin Bethenod (président du Crédac, président des Archives de la critique d’art) ; Nathalie Bondil (historienne de l’art, directrice du nouveau département du musée et des expositions de l’Institut du monde arabe) et Jean-Pierre Criqui

(conservateur des collections contemporaines, Musée national d’art moderne / Centre Pompidou, rédacteur en chef des Cahiers).

On trouve également dans ce jury Cécile Debray (historienne d’art, présidente du Musée national Picasso-Paris du Musée national d’art moderne) ; Donatien Grau (historien de l’art et de la littérature française, critique d’art et écrivain) ; Christophe Ono-dit-Biot (directeur adjoint de la rédaction de l’hebdomadaire Le Point, écrivain) ; Bruno Racine (directeur de Palazzo Grassi — Punta della Dogana, écrivain) ; Pascal Rousseau (historien de l’art moderne et contemporain, récipiendaire du Prix Pierre Daix 2020).

En 2022, le lauréat était Jérémie Koering, pour Les iconophages, une histoire de l’ingestion des images, paru aux éditions Actes Sud.

